Проте стихія вчасно встигла зупинитися. До табору вона не добралася, – і жоден турист не постраждав.

Актуально Втекти на вихідні: ідеальні локації Київщини для сімейної поїздки

Лавина на Евересті: деталі

Інцидент в горах стався ще 1 червня, проте лише зараз учасники того походу наважились його опублікувати. На кадрах видно, як частина стежки на гімалайському піку обвалилася, створивши снігову гірку та попрямувала до групи туристів. Масивна хмара льоду летить по білій горі, проте уповільнюється після удару зі скелястими ділянками схилу.

Один з гірських гідів розповів, що за кілька хвилин до сходу лавини група туристів встигла повернутися в табір з виходу в гори для алклиматизації. В результаті події ніхто не постраждав. Альпіністи дослідили місцевість після сходу лавини: все було безпечно.

Лавина помилувала туристів: відео