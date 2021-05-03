Южнокорейский магазин для дома и декора OneRoomMaking предлагает своим клиентам инновационный светодиодный подвесной фонарь. Его особенность в том, что он имитирует вид, который туристы видят на борту самолета.

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Лампа может быть разных размеров и в двух моделях – на рассвете и на закате.

"Иллюминатор" рассвета имеет теплые золотистые тона, тогда как закат приобретает более розовых оттенков, и имеет более темный голубой цвет неба. Также, для большей реалистичности, последний содержит еще и крыло самолета.

Если хотите хотя бы на немного представить, что вы в самолете с прекрасным видом, не выходя из собственного дома – это именно то, что нужно. Тем более стоимость умной лампы – от 43 долларов.

Отметим, ранее японские компании Joled и Landskip разработали цифровой иллюминатор Sky Scape. В "окне" транслируются видеозаписи взлета и посадки самолета, а также виды восхода и заката солнца сквозь облака.