Билеты из Украины от 5 евро: Ryanair проводит быструю распродажу – акционные направления

11 января 2022 , 12:49
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Источник:

lowcost.ua

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair проводит быструю распродажу. Билеты на некоторые маршруты из Украины по 4,9 евро в одну сторону.

Предложение продлится только до конца сегодняшнего дня. Поэтому рекомендуем бронировать билеты как можно скорее.

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Быстрая распродажа Ryanair: акционные направления

Акционные билеты, которые предлагает лоукостер во время однодневной распродажи, есть из Львова, Киева и Одессы.

Большинство из них можно забронировать по цене от 7,9 и 9,9 евро, в то же время в системе бронирования доступны более дешевые билеты – от 4,9 евро.

Из Киева:

  • Турин – 4,99 евро;
  • Катовице – 7,69 евро;
  • Варшава Модлин – 7,99 евро;
  • Гданьск – 7,99 евро;
  • Катания – 7,99 евро;
  • Рим Фьюмичино – 7,99 евро;
  • Братислава – 8 евро;
  • Кельн – 8,80 евро;
  • Болонья – 9,99 евро;
  • Вроцлав – 9,99 евро;
  • Манчестер – 9,99 евро;
  • Милан-Бергамо – 9,99 евро;
  • Неаполь – 9,99 евро;
  • Франкфурт-Хан – 9,99 евро;
  • Вильнюс – 10 евро;
  • Познань – 12 евро;
  • Дюссельдорф-Веце – 12,99 евро.

Из Львова:

  • Познань – 4,99 евро;
  • Вроцлав – 5 евро;
  • Дюссельдорф-Веце – 5 евро;
  • Рига – 5 евро;
  • Болонья – 7,99 евро;
  • Будапешт – 7,99 евро;
  • Варшава Модлин – 7,99 евро;
  • Венеция-Тревизо – 7,99 евро;
  • Мемминген – 7,99 евро;
  • Неаполь – 7,99 евро;
  • Каунас – 9,99 евро;
  • Рим Фьюмичино – 9,99 евро;
  • Краков – 10 евро.

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Из Одессы:

  • Вроцлав – 7,99 евро;
  • Дюссельдорф-Веце – 7,99 евро;
  • Познань – 7,99 евро;
  • Рим Фьюмичино – 7,99 евро;
  • Краков – 8 евро;
  • Гданьск – 9,99 евро;
  • Милан-Бергамо – 9,99 евро;
  • Будапешт – 15,20 евро.

В стоимость самых дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Обратите внимание! Распродажа будет продолжаться до 11 января включительно и распространяется на рейсы до 16 февраля 2022 года.

Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.

Автор: Марта Касіянчук