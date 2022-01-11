Билеты из Украины от 5 евро: Ryanair проводит быструю распродажу – акционные направления
Источник:lowcost.ua
Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair проводит быструю распродажу. Билеты на некоторые маршруты из Украины по 4,9 евро в одну сторону.
Предложение продлится только до конца сегодняшнего дня. Поэтому рекомендуем бронировать билеты как можно скорее.
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Быстрая распродажа Ryanair: акционные направления
Акционные билеты, которые предлагает лоукостер во время однодневной распродажи, есть из Львова, Киева и Одессы.
Большинство из них можно забронировать по цене от 7,9 и 9,9 евро, в то же время в системе бронирования доступны более дешевые билеты – от 4,9 евро.
Из Киева:
- Турин – 4,99 евро;
- Катовице – 7,69 евро;
- Варшава Модлин – 7,99 евро;
- Гданьск – 7,99 евро;
- Катания – 7,99 евро;
- Рим Фьюмичино – 7,99 евро;
- Братислава – 8 евро;
- Кельн – 8,80 евро;
- Болонья – 9,99 евро;
- Вроцлав – 9,99 евро;
- Манчестер – 9,99 евро;
- Милан-Бергамо – 9,99 евро;
- Неаполь – 9,99 евро;
- Франкфурт-Хан – 9,99 евро;
- Вильнюс – 10 евро;
- Познань – 12 евро;
- Дюссельдорф-Веце – 12,99 евро.
Из Львова:
- Познань – 4,99 евро;
- Вроцлав – 5 евро;
- Дюссельдорф-Веце – 5 евро;
- Рига – 5 евро;
- Болонья – 7,99 евро;
- Будапешт – 7,99 евро;
- Варшава Модлин – 7,99 евро;
- Венеция-Тревизо – 7,99 евро;
- Мемминген – 7,99 евро;
- Неаполь – 7,99 евро;
- Каунас – 9,99 евро;
- Рим Фьюмичино – 9,99 евро;
- Краков – 10 евро.
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Из Одессы:
- Вроцлав – 7,99 евро;
- Дюссельдорф-Веце – 7,99 евро;
- Познань – 7,99 евро;
- Рим Фьюмичино – 7,99 евро;
- Краков – 8 евро;
- Гданьск – 9,99 евро;
- Милан-Бергамо – 9,99 евро;
- Будапешт – 15,20 евро.
В стоимость самых дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.Обратите внимание! Распродажа будет продолжаться до 11 января включительно и распространяется на рейсы до 16 февраля 2022 года.
Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.