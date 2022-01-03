Забронировать билеты можно на официальном сайте ryanair.com или в мобильном приложении. Для поиска наиболее выгодных дат и тарифов следует использовать сервис Fare Fineder и поисковый агрегатор Kiwi.

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Ryanair дарит бесплатное изменение рейсов: условия акции

Изменение рейса должно произойти не менее чем за 7 дней до начальных дат отправления по расписанию. В противном случае – взимается стандартный сбор;

Если тариф с новыми датами рейса выше тарифа, связанного с начальными датами, нужно уплатить разницу между начальным и новым тарифом. Также следует уплатить разницу в цене за какие-либо дополнительные услуги или продукцию;

Эта акция не разрешает изменение имени пассажира. За все изменения имени взимается стандартный сбор;

Последующие изменения дат разрешаются, но могут регулироваться правилами комиссии в зависимости от ситуации;

Если турист приобрел место, на новом рейсе будет назначено то же самое, но если зарезервированное место занято, будет предоставлена ​​возможность выбора нового.



Ryanair дарит бесплатное изменение рейсов / Ryanair

Обратите внимание! Акция действует на бронирование, которое оформлено до 31 января 2022 года, а изменения в авиабилетах могут быть внесены до 30 сентября 2022 года.