Предложение продлится только до конца сегодняшнего дня. Поэтому рекомендуем бронировать билеты как можно скорее.

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Быстрая распродажа Ryanair: акционные направления

Акционные билеты, которые предлагает лоукостер во время однодневной распродажи, есть из Львова, Киева и Одессы.

Большинство из них можно забронировать по цене от 7,9 и 9,9 евро, в то же время в системе бронирования доступны более дешевые билеты – от 4,9 евро.

Из Киева:

Турин – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Катовице – 7,69 евро;

– 7,69 евро; Варшава Модлин – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Гданьск – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Катания – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Рим Фьюмичино – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Братислава – 8 евро;

– 8 евро; Кельн – 8,80 евро;

– 8,80 евро; Болонья – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Вроцлав – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Манчестер – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Милан-Бергамо – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Неаполь – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Франкфурт-Хан – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Вильнюс – 10 евро;

– 10 евро; Познань – 12 евро;

– 12 евро; Дюссельдорф-Веце – 12,99 евро.

Из Львова:

Познань – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Вроцлав – 5 евро;

– 5 евро; Дюссельдорф-Веце – 5 евро;

– 5 евро; Рига – 5 евро;

– 5 евро; Болонья – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Будапешт – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Варшава Модлин – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Венеция-Тревизо – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Мемминген – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Неаполь – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Каунас – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Рим Фьюмичино – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Краков – 10 евро.

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Из Одессы:

Вроцлав – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Дюссельдорф-Веце – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Познань – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Рим Фьюмичино – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Краков – 8 евро;

– 8 евро; Гданьск – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Милан-Бергамо – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Будапешт – 15,20 евро.

В стоимость самых дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Обратите внимание! Распродажа будет продолжаться до 11 января включительно и распространяется на рейсы до 16 февраля 2022 года.

Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.