Об этом курорте в Испании почти никто не знает, а местные называют его лучшим в стране

Большинство туристов, которые едут в летний отпуск в Испанию, выбирают Барселону, Майорку или Коста-Браву. Эти курорты переполнены отдыхающими со всего мира, а потому в пик сезона можно забыть о спокойствии и безлюдных пляжах. Однако есть одно место в Испании, о котором не знают туристы, а местные называют его "скрытой жемчужиной".

Недалеко от Севильи спрятался один неизвестный райский уголок с длинными песчаными пляжами и видами на Атлантику. Говорится о городке Масагон, который расположен между Уэльвой и Могером в Андалусии. Подробнее о нем рассказало туристическое издание Travel Off Path.

Что это за скрытый рай в Испании, о котором не знают туристы?

В Масагоне нет большой городской инфраструктуры или массового туризма – зато есть дикие пляжи, природный парк Доньяна неподалеку и ощущение пространства, которого часто не хватает на более популярных курортах. Здесь вдоль побережья расположены одни из самых удивительных пляжей Испании.

National Geographic в 2025 году даже назвал их лучшими в стране. Один из них – Куэста-Манели. Этот дикий пляж с золотым песком спрятан посреди кустарников, дюн и соснового леса.

Совсем другим является широкий пляж Плайя-дель-Парадор, с которого открываются удивительные виды на Атлантику. Но больше всего дикую и нетронутую атмосферу этого региона можно почувствовать на пляже Плайя-де-Ромпекулос, который простирается на 3 километра в длину и 100 метров в ширину.

И хотя главной прелестью Масагона являются безлюдные живописные пляжи, сам город также стоит внимания. Здесь царит уютная атмосфера маленького города, есть много вкусных ресторанов и таверн, где можно заказать традиционные испанские тапас и сангрию. Эксперты советуют посетить Mi Momento Mazagon.



Атлантическое побережье в Масагоне / Фото Depositphotos

Как доехать до Масагона?

Добраться до Масагона удобнее всего на автомобиле из Севильи. Время в пути займет около 80 минут. Автобусом будет немного дольше – около 2-х часов, а поездом – не очень удобно, поскольку придется выходить в Уэльве и заказывать такси в Масагон, что может быть дороже.

И хоть туристы мало слышали об этом райском местечке, но местные точно знают, что это – настоящая "скрытая жемчужина", где можно отдохнуть без толпы и шума.

Где расположен Масагон: карта

