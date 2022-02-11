Куда отправиться в 2022 году: лучшие направления для путешествий по Европе

Несмотря на COVID-19, туристическая сфера все больше восстанавливается по всему миру. Так что самое время планировать будущие путешествия.

В этом решил помочь влиятельный туристический ресурс European Best Destinations. Он назвал лучшие направления для путешествий по Европе в 2022 году.

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Названы лучшие направления для путешествий по Европе в 2022-м

Список был составлен на основе результатов опроса, проведенного среди более полумиллиона путешественников из 182 стран.

Из более чем 400 направлений откройте для себя 20 с наибольшим количеством голосов, получивших звание "Лучшие европейские направления 2022 года",

– говорится в сообщении.

Согласно результатам, возглавила рейтинг столица Словении – Любляна.

По словам экспертов портала, Любляна – город для любознательных и авантюрных туристов. Зеленая столица Словении приглашает желающих культуры, искусства, развлечений и больших зеленых зон. Все это вместе обеспечит непринужденную атмосферу.

В список также вошли:

Любляна, Словения Марбелья, Испания Амьен, Франция Пловдив, Болгария Левен, Бельгия Орадя, Румыния Лондон, Великобритания Неймеген, Нидерланды Регион Лахти, Финляндия Стамбул, Турция Побережье Амальфи, Италия Прага, Чехия Рим, Италия Бавария, Германия Афины, Греция Клонакилти, Ирландия Вена, Австрия Люцерн, Швейцария Грац, Австрия Крит, Греция