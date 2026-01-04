Укр Рус
4 января, 10:59
Эти 10 локаций влюбят вас в путешествия в 2026 году

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • Туристический эксперт Рори Боланд выделил десять популярных направлений для путешествий в 2026 году, включая Сальвадор, Сеул и Унст.
  • Эти направления предлагают разнообразные впечатления от природных чудес, исторических мест до современных культурных явлений.

Уже начало 2026 года, а это значит, что самое время обдумывать, куда в этом году стоит поехать в путешествие. Мы подготовили 10 направлений, которые заслуживают внимания путешественников в 2026 году.

Интересная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Mirror.

Какие направления стоит посетить в 2026 году по мнению эксперта?

Мир путешествий в 2026 году предлагает множество новых и неожиданных направлений: от неоновых мегаполисов Азии до диких природных чудес Африки и исторических локаций Европы. Туристический эксперт Рори Боланд собрал десять мест, которые, по его мнению, станут особенно популярными среди путешественников:

1. Сальвадор

Страна, которая еще недавно имела плохую репутацию, сегодня считается одной из самых безопасных в Латинской Америке. Сальвадор привлекает вулканическими озерами, тихоокеанскими пляжами, руинами майя и живописным маршрутом Рута-де-лас-Флорес. Здесь можно совместить серфинг, отдых в горячих источниках и вкусную местную кухню по очень доступным ценам.

2. Сеул, Южная Корея

Популярность K-pop и сериала Squid Game сделала Сеул магнитом для туристов. Город поражает сочетанием ультрасовременных районов с караоке-барами и торговыми центрами и древних дворцов и буддийских храмов.

3. Унст, Шетландские острова, Великобритания

Унст может войти в историю как место первого космодрома Европы. Если запуск ракет состоится в 2026 году, остров станет новой точкой притяжения для фанатов космоса. Даже без туристической инфраструктуры это уникальная возможность увидеть космические технологии вблизи.

Горы в Грузии / фото Canva

4. Грузия

Грузия сочетает горы, море, древние винодельческие традиции и богатую культуру. Тбилиси уже давно считают одним из самых интересных городов Европы: атмосферным, живым и очень гостеприимным. Прямые рейсы из Европы делают страну еще более привлекательной для туристов.

5. Скандинавские горы

Из-за теплых зим альпийские курорты все чаще разочаровывают туристов. Альтернативой становятся Скандинавские горы в Швеции и Норвегии, где снег более стабильный, а курорты менее переполнены. Новые авиарейсы значительно упростили доступ к этому региону.

6. Олимпийская Ривьера, Греция

Пока популярные греческие острова страдают от чрезмерного туризма, побережье у горы Олимп предлагает более спокойный и дешевый отдых. Здесь сочетаются пляжи Эгейского моря, античная история и аутентичная греческая атмосфера без завышенных цен.

Водопад Виктория, Зимбабве / фото TripAdvisor

7. Водопад Виктория, Зимбабве

В регионе открываются новые отели и лоджи с видом на реку и дикую природу. Здесь можно совместить сафари, экстремальные развлечения и роскошный отдых.

Водопад считается одним из крупнейших в мире, с объединенной шириной и высотой 1708 метров и 108 метров соответственно, пишет TripAdvisor.

8. Гиза, Египет

Открытие Большого Египетского музея стало историческим событием. Посетители смогут увидеть гробницу Тутанхамона полностью, уникальные артефакты и огромные статуи фараонов. Это новый уровень знакомства с древней историей Египта.

9. Массачусетс, США

В 2026 году США будут отмечать 250-летие независимости. Массачусетс сыграл ключевую роль в этих событиях, поэтому здесь запланированы масштабные празднования, исторические реконструкции и фестивали, особенно в Бостоне, Лексингтоне и Конкорде.

10. Канада

Канада становится привлекательной альтернативой путешествиям в США. Ванкувер предлагает современную культуру и гастрономию, а национальные парки невероятные пейзажи, дикую природу и возможность увидеть медведей, горы и тундру.

Куда не стоит ехать путешествовать в 2026 году?

  • Мы уже рассказывали о худших направлениях для отпуска в 2026 году. Например, столица Мексики столкнулась с острой реакцией на джентрификацию, краткосрочную аренду и рост цен на жилье. В июле 2025 года в городе произошли массовые протесты, которые иногда переросли в насилие.

  • Или же, узнайте, какой остров признали худшим для визита в 2026 году. Это место страдают от последствий чрезмерного туризма: увеличились пробки, удлинилось время в пути, выросли цены на аренду жилья, а местные жители все чаще не могут позволить себе проживание в популярных зонах.

