5 мест во Львове для первого свидания: их посоветовала известная певица

Украинская певица Мия Рамари поделилась собственными идеями для первого свидания во Львове. Она рассказала об интересных местах, которые наполнены особой атмосферой.

В подборке, которую певица опубликовала в своем инстаграме – места на любой вкус. Среди них локации для спокойных разговоров за чашкой чая или творческие пространства с живой музыкой.

Читайте также Мало кто знает, но именно здесь когда-то приземлялись первые самолеты во Львове

Какие есть 5 мест для первого свидания во Львове?

Чайная "Поднебесная"

Локация: площадь Звенигородская, 3

Певица отметила здесь невероятный вид на город, атмосферу спокойствия и чайные церемонии. Это место идеально подойдет тем, кто хочет медитативного свидания. Здесь достаточно тихо, поэтому сюда стоит посетить всем, кто хочет ненадолго убежать от городского шума.

А еще из окон чайной открывается невероятный вид на Львов. И хотя первые свидания в основном планируют на вечер, сюда стоит прийти в солнечную погоду.

Ресторан "Дах"

Локация: площадь Рынок, 15

Исполнительница здесь выделила вкусную кухню, хорошую музыку и прекрасную панораму на старый город. В этом городе царит непринужденная атмосфера, поэтому здесь можно легко расслабиться и наслаждаться разговором.

Артцентр "Дзига"

Локация: Армянская, 35

Этот вариант свидания подойдет для творческих людей. Здесь часто проходят концерты и джемы, поэтому такие события точно помогут разрядить атмосферу первого свидания. К тому же в "Дзиге" проходят интересные выставки, а если не захочется менять локацию – здесь можно вкусно поесть.

"Муниципальный арт-центр"

Локация: Стефаника, 11

Любители искусства в "Муниципальном арт-центре" могут насладиться выставками, посетить интересные события, а также выпить вкусного кофе в кафе. Это пространство подходит для спокойного общения.

Пятую локацию певица попросила завершить вариантом от своих подписчиков. В комментариях люди посоветовали прийти на выступление "Opera Avangard" – это творческое комьюнити львовских музыкантов, которое специализируется на джазовой импровизации, фанке и фьюжн-музыке.

Среди других вариантов – оранжерея в Стрыйском парке и Duck's Lake – набережная на перекрестке Стрыйская-Научная. Локация подходит для отдыха, шопинга и посещения интересных заведений возле Утиного озера.

К слову, львовяне рассекретили топовые места, куда едут на выходные, говорится в Threads @sonyachna14. Пользователи советуют посетить Оброшинский дендропарк "Джерело", дворец Яблоновских-Бруницких в селе Подгорцы, семейное хозяйство Cozy Farm в селе Когуты Яворивского района, футуристический Парк 3020 на территории Edem Resort и еще много других интересных локаций.

Что еще интересного стоит прочитать?