Украинские тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько путешествовали по Ровенской области и поделились подборкой самых интересных мест региона.

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Что стоит посмотреть туристам в Ровенской области?

Оствица

В этом месте создается ощущение, будто ты попадаешь в прошлое – во времена Киевской Руси. Оствица – это парк исторической реконструкции, на территории которого можно поплавать на древней лодке, принять участие в различных мастер-классах, увидеть улицу со старинными ремеслами и т.д.

Еще в парке есть животные – свинья Фрося, ягнята, козочки. Они все свободно гуляют по территории, так что их можно погладить. Но большинство людей едет в Оствицу за природой, ведь она расположена на живописном озере Басов Кут с прекрасной панорамой на Ровно. Там спокойно и красиво для прогулок и отдыха,

– рассказала Оля.



Древняя лодка в Оствице / Фото ostvytsya.com

Глаз дракона

В 20 километрах от Ровно в селе Рубче есть очень красивое и в то же время опасное место. Глазом дракона называют местность с огромными белыми горами, напоминающими космические холмы, а внутри них – яркое озеро.

На самом деле это искусственные фосфогипсовые терриконы, образовавшиеся в результате многолетней работы химического завода "Ровноазот". И все это – не что иное, как отходы химического производства за как минимум 45 лет. А озеро – это сток химических концентратов, солей и кислот. Поэтому и запах на этом месте соответствующий. В жаркие дни на холмах интенсивно испаряются химические элементы из озера, поэтому находиться здесь долго нельзя.

Однако вид – потрясающий! Если посмотреть на озеро с высоты гор, то оно действительно напоминает глаз дракона.



Глаз дракона в Ровенской области / Фото предоставлены тревел-блогерами

Ферма альпак

В селе Городище находится одно из самых милых мест всей Ровенской области – ферма альпак. Попасть на территорию можно только с экскурсией. На территории обитает около 30 альпак, карликовые овцы, мини-свиньи, кролики и другие животные. Также есть зоны отдыха с гамаками, где можно устроить пикник. А ещё посетителям предлагают попробовать собственноручно сделать нить из шерсти альпаки на специальном устройстве.

Повседневная жизнь альпак на ферме: смотрите видео alpaca_fluffy_farm

Дубенский замок

Дубенский замок – это визитная карточка Ровенской области. Крепость возвели ещё в 10 веке, а затем ещё много раз укрепляли и достраивали. Сейчас территория Дубенского замка занимает 3,5 гектара – как 5 футбольных полей. Вход стоит 150 гривен.

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Помимо дворцов Острожских и Любомирских, там есть казематы, несколько музейных залов, комната пыток, старая бойница, смотровая площадка на пойму реки Иква, места для питания, а также услуга "брак за сутки". Но нас очень поразила ухоженность этого исторического объекта. Очень приятно прогуляться,

– отметил Макс Узол.

Какие необычные места стоит посетить в Ровенской области: смотрите видео

Филармония

Ровенская филармония поражает своей архитектурой. Само здание вообще не похоже на типичную филармонию, ведь когда-то оно было костелом, который чудом пережил бомбардировки Второй мировой войны. Эстетика и атмосфера костела сохранились и в интерьере – здесь чувствуешь себя словно в храме. В центре сцены стоит невероятно красивый величественный орган.

Помимо классических концертов симфонической и органной музыки, в филармонии проводятся экскурсии, квесты, презентации книг, свадьбы, камерные спектакли и литературные чтения.



Филармония в Ровно / Фото Дмитрия Головченко

Ровенская область точно может удивить туристов, поэтому не стоит обходить этот регион вниманием.