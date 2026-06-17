Речь идет о Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, который сегодня является крупнейшим по площади заповедником Украины и важным природным экспериментом мирового значения.

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Как появился Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник?

Необходимость создания заповедной территории в зоне отчуждения возникла не сразу после аварии, а спустя годы наблюдений за природой. Уже через несколько лет после катастрофы исследователи заметили, что растительный и животный мир постепенно восстанавливается. Исчезновение постоянного присутствия людей создало условия для возвращения многих видов.

Карта заповедника / фото "Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника"

Учёные начали фиксировать рост численности обычных животных и появление редких представителей флоры и фауны. Впоследствии стало ясно: природа способна восстанавливаться даже после такого масштабного воздействия, как Чернобыльская катастрофа. В 2007 году на этой территории был создан общезоологический заказник "Чернобыльский". А в 2013 году было одобрено ходатайство о создании биосферного заповедника.

После нескольких лет подготовки и согласований в 2016 году был подписан Указ Президента Украины о создании Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. С 2017 года заповедник развивается как отдельное бюджетное учреждение, а с 2018 года здесь начали активно проводить научные исследования и экспедиции по изучению природы территории.

Какие растения и животные обитают в заповеднике?

Сегодня Чернобыльский заповедник является уникальной территорией, где сохранились природные комплексы Полесья. Его территория стала местом обитания для большого количества растений и животных. Флора заповедника насчитывает более 1200 видов сосудистых растений, а также десятки видов лишайников и мхов.

Животные в заповеднике / фото Бенедичука Владимира

Здесь даже растут растения, занесенные в Красную книгу Украины и Европейский красный список. Животный мир заповедника также очень разнообразен. Здесь зарегистрировано более 300 видов позвоночных животных. Среди них есть редкие виды, находящиеся под охраной.

Свободная популяция лошадей Пржевальского в заповеднике / фото "Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника"

Особое внимание ученых привлекают крупные хищники и копытные: бурые медведи, рыси, волки, лоси, олени и косули, численность которых за последние годы возросла. Отдельный интерес вызывает свободная популяция лошадей Пржевальского, созданная на этой территории в 90-х годах.

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Каким будет будущее Чернобыльского заповедника?

В будущем заповедник должен выполнять не только функцию сохранения природы, но и стать своеобразной "лабораторией под открытым небом", где будут изучать процессы восстановления природных экосистем.

Основными направлениями развития являются охрана природных комплексов Полесья, сохранение разнообразия растений и животных, проведение научных исследований и экологическое просвещение. Учёные будут продолжать наблюдать за изменениями в природе, изучать редкие виды и готовить рекомендации по их сохранению.