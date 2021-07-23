Уикенд на природе: живописные места для идеального пикника под Киевом
Источник:24 канал
Выходные всегда кажутся короткими, и проводить их нужно разнообразно, насыщенно и вкусно. Пикник на природе – отличный вариант. Вы сможете отдохнуть от городской суеты и весело провести время с семьей и друзьями.
Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает подборку мест, где лучше всего устроить пикник в Киеве. Выбирайте наиболее удачную локацию и быстрее отправляйтесь!
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Места для пикника под Киевом
Труханов остров
Его относят к том местам, что идеально подходят для пикника. Остров раскинулся в центре столицы. Именно поэтому в выходной день придется потратить немного времени на поиск места.
Интересно то, что днем вы можете любоваться волшебными видами на Днепр, а ночью развлечься – здесь начинают разжигать кальяны и работают диджеи.
Парк "Нивки"
Этот парк точно порадует ценителей пикников. Его преимущество – расположение, ведь добраться можно и без машины.
Здесь много лесных троп, прудов и озер, на которых можно покататься на катамаране, разный ландшафт и, конечно же, огромная территория. В нем удастся найти все: от водоемов к забегаловкам.
Виноградар
Конечно, нельзя обойти лесопарковую зону на массиве Виноградарь. Тем более она является официальным местом для пикников в Киеве.
Локация оборудована всем необходимым: деревянные беседки со скамейками, мусорные баки, детская площадка и поэтическое озеро Синее, у которого чаще всего останавливаются отдыхающие. Также рядом расположен веревочный парк.
Голосеевский парк
Если хотите хорошо провести время на природе вместе с друзьями – отправляйтесь сюда. Правда, расстелить плед и поесть можно везде, а вот жарить разрешено лишь около четырех парковых озер, где расположены беседки с мангалами.
Кроме того, здесь есть спортивные и детские площадки, аттракционы.
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Парк "Дубки"
"Китаевские ставки" – именно так называют это замечательное место в Голосеевском районе.
Здесь есть, как платные беседки, так и бесплатные полянки, вокруг которых – тишина и сосны.
ВДНХ
Еще одно любимое место киевлян для пикников. Здесь есть где погулять и покататься на велосипедах. Можно арендовать беседку, мангал и пожарить шашлык.
Кроме того, на ВДНХ можно поиграть в бадминтон, мяч или фрисби.
Феофания
Одно из лучших мест для отдыха в Киеве – красивые озера, зеленые лужайки, на которых можно устроить пикник. В парке сдают в аренду столики, мангалы, продают дрова и уголь.
Чем добраться?
Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, что провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Кроме того, эта модель позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров.
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SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua
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Удачного пикника!