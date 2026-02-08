Что посмотреть и куда пойти в Бухаресте: лучшие локации от местной жительницы
- Украинка живет в Бухаресте и рекомендует посетить парк Чишмиджиу, который является старейшим парком в Румынии.
- Для вечернего отдыха она советует бары в районе университета и Армянского квартала, а также руфтоп Bartini с видом на парламент.
Бухарест часто остается без внимания путешественников – и именно в этом его преимущество. Этот город не пытается понравиться с первого взгляда, зато постепенно открывается через детали: дворики, парки, кофейни и контрасты архитектуры.
Украинка Анастасия живет в Бухаресте и ведет блог @anastasiia.bucharest о жизни в этом городе. В одном из видео она подробно рассказала о своих любимых местах в Бухаресте. Это точно пригодится тем, кто планирует поездку в столицу Румынии.
Какие места в Бухаресте советует посетить украинка?
Парк Чишмиджиу – обязательная к посещению локация в Бухаресте. Парк является старейшим и одним из самых красивых в Румынии. По словам Анастасии, он красивый в любое время года – зимой можно покататься на коньках на озере, а летом спастись от жары между деревьями и поплавать на лодке. Это место – настоящий оазис посреди большого города. Здесь есть различные растения, красивые лавочки с резьбой, лебеди и утки на озере и тому подобное.
На кофе стоит пойти одну из кофеен престижного исторического района Котрочень. Как пишет "Небоскреб", Котрочень застроен виллами довоенного и межвоенного периода преимущественно в неороманском стиле и артдеко. Каждый дом здесь абсолютно уникальный – архитектура не повторяется. Все виллы утопают в цветении магнолий, а фасады заплетены вьющимися растениями.
Любимое кафе Анастасии в этом районе – Die Kleine Garage.
В 8 километрах от Будапешта расположен парк Могошая. Парк создан в стиле румынского ренессанса с красивым парком и огромной территорией у озера.
Анастасия также рассекретила лучший руфтоп, где можно встретить закат с видом на парламент, – Bartini. Киевлянам, которые обожают проводить время на Рейтарской, понравится пекарня Gluten Glory.
Вечером украинка советует посетить один из атмосферных баров в районе университета и Армянского квартала. Такие заведения расположены в старых домах, которые когда-то были чьими-то имениями – именно это придает им изюминку.
Обратите внимание! Ранее мы рассказывали, как интересно провести день в Бухаресте и уложиться в 50 евро. За эти деньги в столице Румынии можно покататься на коньках, поесть в ресторанах, посетить музей и даже купить сувениры домой.
Частые вопросы
Какие места в Бухаресте рекомендует посетить украинка, которая здесь живет?
Анастасия рекомендует посетить Парк Чишмиджиу, исторический район Котрочень, парк Могошая, руфтоп Bartini с видом на парламент, а также атмосферные бары в районе университета и Армянского квартала.
Почему Парк Чишмиджиу является обязательным для посещения в Бухаресте?
Парк Чишмиджиу является старейшим и одним из самых красивых парков в Румынии. Зимой здесь можно покататься на коньках на озере, а летом спастись от жары между деревьями и поплавать на лодке. Это настоящий оазис посреди большого города.
Какие особенности района Котрочень в Бухаресте?
Котрочень застроен виллами довоенного и межвоенного периода преимущественно в неороманском стиле и ардеко. Каждый дом здесь уникален - архитектура не повторяется. Виллы утопают в цветении магнолий, а фасады заплетены вьющимися растениями.
