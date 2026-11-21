Как сообщает туристическое издательство Lonely Planet, в список лучших мест для зимнего отдыха вошли различные уголки континента, в том числе субтропические острова. Эксперты советуют обратить внимание на преимущества межсезонья, которое позволяет избежать больших очередей и ощутимо сэкономить на поездке.

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Куда сбежать от холода зимой?

Тем, кто хочет сменить холод на тепло, предлагают испанский остров Фуэртевентура на Канарском архипелаге. Он попал в список как проверенный вариант для побега к океанскому побережью посреди европейской зимы.

Остров Фуэртевентура / Иллюстративное фото

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Фуэртевентура привлекает туристов необычными пейзажами, среди которых пустыни и знаменитый "попкорн-пляж". Для знакомства с островом путешественники советуют арендовать автомобиль, а также подняться на его самую высокую точку – Пико-де-ла-Сарса (Pico de la Zarza).

Португальская Мадейра – идеальный вариант для пеших прогулок по горным тропам и наслаждения видами на Атлантику в мягком климате.

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В целом, зимой на Мадейре дневная температура воздуха составляет 18–21 градус, а вода в океане прогревается до 18–20 градусов, поэтому туристы могут даже купаться. Среди популярных мест для этого – пляжи Кальета, Машико и Сейшал, а также природные лавовые бассейны Порту-Мониш. На острове несколько климатических зон, поэтому даже если на севере идет дождь, на юге может быть солнечно.

Пейзажи Мадейры / Unsplash

Путешественники советуют арендовать автомобиль, чтобы легче исследовать разные части Мадейры и выбирать места с лучшей погодой. Зимой на острове меньше туристов, чем летом, а в декабре Фуншал украшают рождественскими огнями и декорациями.

Кроме того, в этот период можно сэкономить на отдыхе: стоимость жилья иногда снижается до 60%. По опыту путешественников, аренда автомобиля обходится примерно в 45 евро в день, а проживание – от 60 евро за ночь.

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Французский Лазурный берег с Ниццей и Каннами зимой лишен летней суеты. Здесь, на Лазурном берегу, сохраняется мягкая погода с температурой около +12…+16 градусов. В этот период туристов меньше, а цены на жилье ниже, чем летом. Это прекрасное время для прогулок по побережью, посещения музеев и зимних фестивалей в Ницце и Каннах.

Ницца – более крупный и оживленный город, подходящий для длительного пребывания. Здесь есть большой аэропорт, более развитая транспортная сеть, больше рынков, культурных мероприятий и вариантов жилья. Канны, напротив, более компактны и спокойны, привлекают уютной атмосферой и песчаными пляжами. В то же время в низкий сезон выбор долгосрочного жилья и услуг здесь несколько ограничен.

Канны / Unsplash

Что раньше выбирали путешественники?

Напомним, ранее мы писали о том, как читатели британского издания The Guardian составили свой список самых атмосферных зимних городов.

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В него вошли бельгийский Антверпен,, немецкий Бамберг, австрийский Инсбрук и норвежский Берген, известные праздничными ярмарками и горными пейзажами.

Также ранее мы рассказывали о более доступных альтернативах зимним курортам Швейцарии, среди которых путешественники отмечали словенское озеро Блед, черногорский Жабляк и термальные источники в Болгарии.