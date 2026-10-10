Количество туристов, посещающих Мадейру, неуклонно растет. Даже экстремальная взлетно-посадочная полоса аэропорта, построенная над океаном, не пугает путешественников. Мадейра – очень фотогеничный остров, но это не единственное, что привлекает туристов. Подробнее об "острове вечной весны" расскажет 24 Канал.

Почему удивляет природа Мадейры?

На Мадейре есть все – океанские обрывы, вулканические пляжи, водопады, туманные леса, природные бассейны, живописные дороги и смотровые площадки. Особенно эффектны северное побережье и центральная горная часть острова.

Мадейру часто называют островом вечной весны благодаря мягкому субтропическому климату. Но это не значит, что здесь круглый год одинаковая солнечная погода. Главная особенность острова – микроклимат. Температура, облачность и даже осадки могут сильно различаться в зависимости от того, где именно находится турист. На побережье может светить солнце, тогда как в горах будет холодно.

Но именно благодаря уникальному микроклимату на Мадейре вместо высушенных летней жарой ландшафтов весь год можно любоваться густой растительностью.

Невероятная природа Мадейры: видео @ira_boyko

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Еще одна уникальная особенность Мадейры – это лавровые леса, которые растут на 15 гектарах острова и находятся под охраной ЮНЕСКО. Самым популярным является туманный лес Фанал с искривленными деревьями. Интересно, что эти деревья росли здесь еще до того, как португальцы открыли архипелаг в 15 веке. Большинство туристов мечтают сфотографироваться в туманном лесу, но стоит быть готовым к тому, что иногда здесь может быть солнечно.

Лес Фанал на Мадейре / Фото @yuliaa.prokopchuk

Еще одна особенность Мадейры – левады. Это узкие каналы, по которым на протяжении веков доставляли воду из более влажных районов острова к сельскохозяйственным угодьям на юге. Со временем проложенные рядом с каналами тропы стали популярными туристическими маршрутами. Сегодня по ним можно пройти через леса, вдоль горных склонов и долин, мимо водопадов и ручьев.

Один из известных маршрутов – Levada das 25 Fontes, что ведет к природной чаше, куда стекают многочисленные источники и небольшие водопады. Другой вариант – Levada do Caldeirão Verde, пролегающая через густой лес и туннели к высокому водопаду.

Но такие прогулки не просты – на отдельных участках тропы узкие, поверхность может быть скользкой, а в туннелях понадобится фонарик. Перед выходом стоит проверить актуальное состояние маршрута и официальные предупреждения: после сильных дождей некоторые тропы могут закрывать.

Прогулка по леваде на Мадейре / Фото Visit Madeira

Еще одна знаменитая достопримечательность Мадейры – гора Пико-ду-Ариейро, возвышающаяся на 1818 метров. Именно с нее можно увидеть центральный горный массив Мадейры с высоты. Особенно эффектные виды открываются на рассвете, когда низкие облака покрывают долины, а вершины остаются над ними.

Отсюда начинается и известный горный маршрут в направлении Пико-Руиво – самой высокой вершины острова. Однако прохождение маршрута зависит от погодных условий и доступности троп, поэтому перед походом необходимо проверять официальную информацию. Важно учитывать и температуру: на высоте может быть значительно холоднее, чем в Фуншале на побережье.

Восход солнца на Пико-ду-Ариейру / Фото Peo Bolander

Мадейра имеет вулканическое происхождение, и на северном побережье это особенно заметно. В городке Порту-Мониш застывшая лава образовала природные бассейны, которые наполняются океанской водой. В отличие от обычных пляжей, здесь можно плавать среди темных вулканических скал и увидеть, как за пределами бассейнов разбиваются волны Атлантики.



Природные бассейны на Мадейре / Фото Lyle Anderson

На Мадейре можно совместить хайкинг и изучение природы с отдыхом у океана. Но важно понимать, что больших песчаных пляжей, как на Канарских островах, здесь нет. Рост популярности Мадейры имеет конкретное объяснение: остров предлагает несколько совершенно разных видов отдыха в рамках одного путешествия. За один день можно увидеть лавровый лес, на следующее утро встретить рассвет в горах, а затем отправиться к вулканическим бассейнам или провести вечер в Фуншале.