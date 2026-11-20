Как сообщает The Guardian, читатели издания поделились собственным опытом путешествий и выделили самые привлекательные европейские направления для поездок в холодное время года. Путешественники обращали особое внимание на отсутствие летних толп, рождественскую иллюминацию, доступность местного транспорта и интересные мероприятия на свежем воздухе.

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Средневековая архитектура и рождественские ярмарки Бельгии и Германии

Одним из главных открытий для зимнего туризма стал бельгийский Антверпен, где исторические площади превращаются в яркие пространства с подсветкой фасадов эпохи Возрождения и готики.

Антверпен / Unsplash

На площади Groenplaats гости катаются на катке вокруг статуи Рубенса, а возле ярмарочных ларьков слушают рождественские хоровые выступления.

Немецкий Бамберг, старый центр которого внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, туристы советуют посещать именно зимой из-за сказочной атмосферы речных туманов и заснеженных черепичных крыш.

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На центральной площади Максимилиансплац разворачивается ярмарка с традиционными угощениями, а старинная ратуша над рекой Регниц предстает без летней суеты.

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В декабре Бамберг встретил меня как настоящая сказка, наполненная ароматами жареного миндаля, имбирных пряников и горячего глинтвейна– поделился впечатлениями турист Джо.

Горные пейзажи Инсбрука и водные каналы Анси

В австрийском Инсбруке путешественников привлекает гармоничное сочетание имперской городской архитектуры с заснеженными Альпами. Канатная дорога Nordkette доставляет пассажиров на высоту две тысячи метров всего за 30 минут прямо из центра города.

Туристка Хелен советует приобрести туристическую карту города за 79 евро на 48 часов, которая покрывает проезд в общественном транспорте и предоставляет скидки. Она также рекомендует посетить Альпийский зоопарк, где в холодное время года можно понаблюдать за бурыми медведями и козерогами.

Французский Анси в департаменте Верхняя Савойя поражает средневековыми улочками и сетью каналов вдоль озера с бирюзовой водой. Туристы сочетают неспешные прогулки с дегустацией традиционных блюд и удобным доездом на автобусах до горнолыжных трасс.

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Северный колорит Таллинна и вечерний Берген

Эстонский Таллинн зимой очаровывает мощеными улочками Старого города, большой елкой на центральной площади и конными экипажами. Средневековые городские стены XV века и башня Хеллеманн открывают панораму заснеженных крыш.

Зимний Таллинн / Unsplash

Таллиннская туристическая карта стоимостью 63 евро на два дня открывает свободный вход в более чем пятьдесят музеев и обеспечивает бесплатный городской транспорт– отметил путешественник Питер.

В норвежском Бергене ключевым зимним ритуалом остается подъем на фуникулере Fløibanen на гору Флейен в предвечерних сумерках. С обзорной площадки открывается вид на огни набережной и фьорды, после чего посетители направляются в исторический ганзейский квартал Брюгген.

Напомним, ранее мы писали о самых уютных местах Европы для коротких поездок в период рождественских праздников, где сохраняются древние ярмарочные традиции.