Вдоль украинского побережья есть много мест для первого уикенда весны. Тем более у вас будет целых 3 дня, чтобы насладиться природой и отпраздновать 8 марта.

Редакция собрала для вас 5 интересных вариантов поездки. Большинство из них – к морю, ведь сейчас там почти нет туристов.

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Мыс Карабуш

На пляже между поселками Коблево и Морское – идеально бирюзовый цвет воды, а под ногами глина, которая становится твердой в холодное время. Здесь вы сможете любоваться кораблями на горизонте и наслаждаться солнечными лучами в течение всего дня. Рядом с мысом расположен маяк Карабуш, на который можно посмотреть из села Морское.



Мыс Карабуш / Персональный блог

Гастротуризм в Шабо

В 10 километрах от города Белгород-Днестровский расположено село Шабо, где можно посетить Европейскую сыроварню и Центр культуры вина SHABO. В обоих местах можно заказать экскурсии с дегустацией. Стоимость стандартной в сыроварни – 100 гривен, а в Центре SHABO – 200 гривен. За 750 и 999 гривен можно заказать VIP-экскурсию.



Центр культуры вина SHABO / shabo.ua

Олешковская пустыня

В холодное время года в заповеднике мало туристов, а песок застывает. Зимой в пустыне слишком холодно, а летом – слишком жарко. Поэтому идеальное время для посещения – ранняя весна или осень.

Здесь есть все возможности для активного отдыха. В несезон туристы катаются на квадроциклах. Услуга стоит 1500 гривен в час. Также можно арендовать джип или эндуро. А еще – съехать с дюн на специальной доске.



Олешковская пустыня / api.visicom.ua

Вилково – "украинская Венеция"

Зимой и ранней весной здесь гораздо тише чем в разгар сезона. Поехать к нулевому километру или на острова вряд ли удастся, зато можно посвятить время изучению города: заказать экскурсию по старой части Вилкового или посетить Киликию, или Приморск. Также всегда можно организовать прогулку в лесу или по берегу моря.



Вилково / tsn.ua

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Рыбалка в Николаевке

"Черноморка. Вылов рыбы" предлагает выйти в море на катамаранах в 4:30 утра. По возвращении туристы могут выбрать, какую рыбу им приготовят в ресторане. Цена рыбалки – 750 гривен с человека. Кроме того, в ресторане можно продегустировать мидии и устрицы. А еще – принять участие в мастер-классе как правильно потрошить ската и готовить паштет из его печени, зажарить стейк из этой рыбы.