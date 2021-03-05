Вздовж українського узбережжя є багато місць для першого вікенду весни. Тим паче у вас буде аж цілих 3 дні, щоб насолодитися природою та відсвяткувати 8 березня.

Редакція зібрала для вас 5 цікавих варіантів поїздки. Більшість з них – до моря, адже зараз там майже немає туристів.

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Мис Карабуш

На пляжі між селищами Коблево і Морське – ідеально бірюзовий колір води, а під ногами глина, яка стає твердою у холодну пору. Тут ви зможете милуватися кораблями на горизонті й насолоджуватися сонячним промінням впродовж усього дня. Поруч із мисом розташований маяк Карабуш, на який можна подивитися із села Морське.



Мис Карабуш / Персональний блог

Гастротуризм у Шабо

За 10 кілометрів від міста Білгород-Дністровський розташоване село Шабо, де можна відвідати Європейську сироварню та Центр культури вина SHABO. В обох місцях можна замовити екскурсії з дегустацією. Вартість стандартної у сироварні – 100 гривень, а в Центрі SHABO – 200 гривень. За 750 та 999 гривень можна замовити VIP-екскурсію.



Центр культури вина SHABO / shabo.ua

Олешківська пустеля

У холодну пору року в заповіднику мало туристів, а пісок застигає. Взимку в пустелі надто холодно, а влітку – надто гаряче. Тому ідеальний час для відвідування – рання весна чи осінь.

Тут є всі можливості для активного відпочинку. У несезон туристи катаються на квадроциклах. Послуга коштує 1 500 гривень за годину. Також можна орендувати джип чи ендуро. А ще – з'їхати з дюн на спеціальній дошці.



Олешківська пустеля / api.visicom.ua

Вилкове – "українська Венеція"

Взимку і ранньою весною тут набагато тихіше ніж у розпал сезону. Поїхати до нульового кілометра чи на острови навряд чи вдасться, зате можна присвятити час дослідженню міста: замовити екскурсію старою частиною Вилкового або завітати до сусідньої Кілікії чи Приморська. Також завжди можна організувати прогулянку в лісі чи берегом моря.



Вилкове / tsn.ua

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Риболовля у Миколаївці

"Чорноморка. Вилов риби" пропонує вийти в море на катамаранах о 4:30 ранку. Після повернення туристи можуть обрати, яку рибу їм приготують в ресторані. Ціна риболовлі – 750 гривень з людини. Крім того, у ресторані можна продегустувати мідії та устриці. А ще – взяти участь у майстер-класі як правильно патрати ската і готувати паштет із його печінки, засмажити стейк із цієї риби.