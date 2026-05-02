Если нет денег на Лондон, Париж и Барселону: куда поехать в Европе взамен
- Статья рекомендует альтернативные европейские направления вместо дорогих городов: Стерлинг вместо Лондона и Любляна вместо Парижа.
- Лефкада в Греции является более дешевой альтернативой Корфу, а Фуэнхирола на Коста-дель-Соль предлагается вместо Барселоны.
Путешествие в некоторые популярные европейские города может сильно ударить по карману. Из-за этого многие туристы годами откладывают мечты о романтическом Париже или колоритной Барселоне. Но, к счастью, в Европе есть немало альтернатив – с такой же атмосферой, но значительно более дешевыми ценами.
Обострение на Ближнем Востоке привело к дефициту топлива и подорожанию авиаперелетов. А учитывая повышение цен на проживание летом, организовать бюджетное путешествие может быть сложно. Именно поэтому Daily Mail рассказывает об альтернативных направлениях, которые значительно доступнее в финансовом плане.
Куда поехать вместо популярных городов Европы?
Альтернатива Лондону – Стерлинг
Суровый но атмосферный Лондон – это самый популярный город Великобритании среди туристов. Из-за наплыва посетителей цены здесь немного "кусаются". Ночь в отеле в Лондоне в среднем обойдется в 185 фунтов стерлингов, что в эквиваленте составляет 11 тысяч гривен.
Именно поэтому эксперты советуют планировать путешествие в Стерлинг – город в центральной части Шотландии. Цены на проживание здесь на 15% ниже, чем в Лондоне, а архитектура и атмосфера поражают так же.
Альтернатива Парижу – Любляна
Столица Словении Любляна очень напоминает Париж. Здесь есть живописные каналы, романтические рестораны на берегу реки, зеленые площади и красивая архитектура в стиле барокко. При этом, в Любляне значительно меньше туристов, а потому ничто не будет мешать романтической прогулке. В то же время цены на 15% ниже чем в Париже.
Туристический путеводитель Lonely Planet советует обязательно прогуляться возле средневекового замка Любляны, который возвышается на холме над городом, и посетить AKC Metelkova mesto – центр альтернативной культуры, который создали на месте военной казармы. Это молодежное место с художественными галереями, клубами и уличным искусством.
Альтернатива острову Корфу – Лефкада
Отдых на греческом острове Корфу – удовольствие недешевое. Однако есть прекрасная возможность сэкономить – на острове Лефкада цены на 35% ниже чем на Корфу. В то же время море и пляжи здесь так же красивы.
Обратите внимание! Лефкаду назвали одним из двух самых дешевых островов для отдыха в Греции. Неделю пребывания на этом курорте на Ионическом море оценили в 754 доллара. В эту сумму входят проживание, питание и развлечения. Лефкада идеально подойдет для семей, ведь здесь нет труднодоступных пляжей – везде можно доехать на автомобиле.
Альтернатива Барселоне – Фуэнхирола
В последние годы Барселона страдает от чрезмерного туризма. Местные жители даже выходит на антитуристические протесты с баннерами "Езжайте домой". Как пишет BBC, рост туризма провоцирует рост цен в магазинах и ресторанах, а также арендной платы. Молодежь не может арендовать жилье из-за низких зарплат, поэтому жизнь местных в этом солнечном городе становится очень сложной.
Отличной альтернативой Барселоне станет Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Здесь есть красивые и удобные пляжи, красочные здания, длинная набережная и тому подобное. В то же время цены дешевле, чем в Барселоне.
Какие еще интересные места увидеть в Европе?
Частые вопросы
Почему обострение на Ближнем Востоке повлияло на цены путешествий?
Обострение на Ближнем Востоке привело к дефициту топлива, что, в свою очередь, привело к подорожанию авиаперелетов и усложнило организацию бюджетных путешествий.
Какие есть альтернативы популярным туристическим городам для экономии средств?
Статья рекомендует Стерлинг вместо Лондона, Любляну вместо Парижа, Лефкаду вместо острова Корфу и Фуэнхиролу вместо Барселоны – эти направления дешевле, но не менее впечатляющими.
Почему Барселона страдает от чрезмерного туризма и какие последствия это имеет для местных жителей?
Барселона страдает от чрезмерного туризма, что приводит к росту цен в магазинах, ресторанах и на аренду жилья. Это усложняет жизнь местных жителей, особенно молодежи с низкими зарплатами, и вызывает протесты со стороны местных жителей.
