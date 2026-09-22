Тем, кто хочет отправиться в путешествие осенью, рекомендуем обратить внимание на несколько мест, сочетающих в себе историю, культуру и гастрономию, пишет In Journal.

Куда поехать осенью?

Будапешт

Этот город способен поразить красивыми видами на Дунай и архитектурой, известными спа-центрами и доступным жильем. В Будапеште рекомендуют посетить здание венгерского парламента "Орсагаз", рыбацкую крепость "Халашбастья", церковь Святого Матьяша, Будайский замок, а также термальные купальни Сечени.

Туристам здесь рекомендуют попробовать традиционный венгерский гуляш, паприкаш, лангош и торт Добош. Проживание в 3-звездочном отеле обойдется в 55 евро.

Порту

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Осенью Порту особенно красиво. Туристы здесь с удовольствием могут прогуляться по набережной Дору, а по пути посетить достопримечательности и попробовать португальские деликатесы.

В Порту рекомендуют посетить мост Дома Луиша I, дворец Болса, а также исторический район Рибейра. Среди блюд, которые стоит попробовать, – франсезинья, бакальяу, арароз-де-мариско. Одна ночь проживания в 3-звездочном отеле обойдется от 50 до 75 евро.

Перуджа

Перуджа осталась в тени среди всех известных итальянских городов, однако ее называют сердцем Умбрии. Приехать сюда стоит в поисках альтернативы Тоскане.

Здесь рекомендуют посмотреть на площадь IV ноября, фонтан Маджоре, палаццо Приори, этрусские ворота и базилику Сан-Пьетро. А вот выбор блюд удивит каждого. В Перудже вам предложат умбричелли, поркетту, торта аль тисто и шоколад "Перуджина". Проживание в отеле обойдется от 60 до 90 евро за ночь.

Севилья

Осенью в Севилью рекомендуют приезжать, чтобы насладиться приятным климатом. Город предлагает богатый культурный и гастрономический опыт. Путешественникам стоит увидеть настоящий Алькасар, Севильский собор, Хиральду, площадь Испании и квартал Санта-Крус.

Среди деликатесов стоит обратить внимание на иберийский хамон, сальморехо, шприц с луком и жареную рыбу. Проживание в отеле обойдется от 60 до 100 евро за ночь.

Копенгаген

Столица Дании считается одним из старейших европейских городов, однако цены на проживание именно осенью гораздо более доступны. Копенгаген прекрасно подходит для осеннего отпуска, поскольку полностью пронизан уютной атмосферой. Путешественникам стоит увидеть Нюхавн, Амалиенборг, Кристиансборг, памятник Русалке и сады Тиволи.

А вот среди блюд, которые рекомендуют попробовать, – сморреброд, фрикадельки, флескестег, канельснегле. Проживание в 3-звездочном отеле за ночь стоит от 120 до 150 евро, однако место в хостеле обойдется от 30 до 50 евро.

Кроме того, осенью такие города, как Париж, Нью-Йорк, Токио, Лиссабон, Гонконг и Сеул, особенно впечатляют своей атмосферой и природными красками. Туристы отмечают, что это время года создает идеальные условия для прогулок, фотографий и наслаждения местными кулинарными особенностями.