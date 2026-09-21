Осенняя пора прекрасно подойдет тем, кто не любит жару и толпы людей, а предпочитает долгие прогулки по золотистому парку с чашкой кофе в руках и фотоаппаратом, пишет In Journal.

Туристы говорят, что если и существует время для путешествий, сочетающее эстетику и комфорт, то это, безусловно, осень, когда города становятся еще красивее.

Какие города самые красивые осенью?

Париж

Осень в Париже невероятно красива. Многие путеводители рекомендуют для поездки апрель-май или сентябрь-октябрь, поскольку именно в эти месяцы Париж поражает своими красками. Прогулка по известным местам в октябре станет точно незабываемой.

Нью-Йорк

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Этот мегаполис осенью обретает совершенно иную атмосферу. Центральный парк, Сохо и Вест-Виллидж выглядят словно из фильмов. В реальности здесь из каждого уголка доносится запах кофе и жареных каштанов.

Для посещения музеев прекрасно подходят октябрь и ноябрь. В конце сезона город еще и неожиданно начинает демонстрировать первые праздничные украшения на Пятой авеню.

Токио

Осенью город приобретает оранжевые оттенки, а деревья гинкго превращаются в золотые аллеи. В это время природа в Токио становится потрясающей, а во время прогулки по городу рекомендуют попробовать запеченный сладкий картофель и традиционные пирожные вагаси со вкусом каштанов.

Лиссабон

Осенью в Лиссабоне довольно тепло, поэтому сюда стоит ехать тем, кто еще хочет насладиться теплыми днями. Город на семи холмах раскрывает свою богемную сторону осенью – от концертных вечеров в Байрру-Алту до закатов на Мирадуро-да-Сеньора-ду-Монте.

Копенгаген

Осень в этом городе заметна в каждой детали. В кафе на столиках стоят свечи, в заведениях чувствуется запах пирожных с корицей, а город обретает какую-то особую атмосферу философии хюге. Здесь хочется носить теплые свитера и проводить вечера в уютных ресторанах, наслаждаясь блюдами из тыквы и яблок.

Гонконг

Говорят, что Гонконг осенью гораздо приятнее, чем в другое время года. Летом здесь очень жарко, а осенью температура около 25 градусов позволяет наслаждаться длительными прогулками.

Это идеальное время для похода на пик Виктория или круиза по гавани Виктория, когда горизонт города купается в лучах осеннего солнца. В ноябре такие парки, как Тай Тонг и Нгонг Пинг, оживают богатой осенней палитрой.

Сеул

Туристы отмечают, что Сеул осенью похож на открытку. С конца сентября и до середины ноября город превращается в мозаику из золотых и красных оттенков. Кафе в районах Итэвон и Самчхон-дон заполнены людьми, пьющими кофе, а городские парки становятся идеальным фоном для фотосессий.

Осень по-новому открывает даже хорошо знакомые мегаполисы. Парки и улицы покрываются золотой листвой, а более прохладная погода создает комфортные условия для долгих прогулок по городу.