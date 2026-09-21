Осіння пора чудово підійде для тих, хто не любить спеки, натовпів людей, натомість обирає довгі прогулянки золотистим парком, з кавою в руках та фотоапаратом, пише In Journal.

Туристи кажуть, що якщо й існує час для подорожей, що поєднує естетику і комфорт, то це однозначно осінь, в період якої міста стають ще красивіші.

Які міста найкрасивіші восени?

Париж

Осінь у Парижі неймовірно красива. Чимало путівників рекомендують для поїздки квітень - травень або вересень – жовтень, оскільки саме в ці місяці Париж вражає барвами. Прогулянка відомими місцями у жовтні стане точно незабутньою.

Нью-Йорк

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Цей мегаполіс восени має зовсім іншу атмосферу. Центральний парк, Сохо та Вест-Віллидж виглядають так, наче з фільмів. У реальності тут з кожного куточка доноситься запах кави та смажених каштанів.

Для відвідування музеїв чудово підходить жовтень і листопад. Наприкінці сезону місто ще й раптово починає демонструвати перші святкові прикрашання на П’ятій авеню.

Токіо

Місто восени набуває помаранчевих відтінків, а дерева гінкго перетворюються на золоті алеї. У цю пору природа в Токіо стає вражаючою, а під час прогулянки містом радять спробувати запечену солодку картоплю й традиційні тістечка вагасі зі смаком каштанів.

Лісабон

Восени в Лісабоні доволі тепло, тому сюди варто їхати тим, хто ще хоче насолодитися теплими днями. Місто на семи пагорбах розкриває свою богемну сторону восени - від концертних вечорів у Байрру-Алту до заходів сонця на Мірадуро-да-Сеньйора-ду-Монте.

Копенгаген

Осінь в цьому місті помітна у кожній деталі. У кафе на столиках стоять свічки, в закладах відчувається запах тістечок в корицею, а місто набуває якогось особливого вайбу філософії хюге. Тут хочеться носити теплі светри й проводити вечори в затишних ресторанах, смакуючи страви з гарбуза та яблук.

Гонконг

Кажуть, що Гонконг восени набагато приємніший, ніж в іншу пору року. Влітку тут дуже спекотно, а восени температура близько 25 градусів дає можливість для довгих прогулянок.

Це ідеальний час для походу на пік Вікторія або круїзу по гавані Вікторія, коли горизонт міста ніжиться в променях осіннього сонця. У листопаді такі парки, як Тай Тонг і Нгонг Пінг, оживають багатою осінньою палітрою.

Сеул

Туристи відзначають, що Сеул восени схожий на листівку. З кінця вересня і до середини листопада місто перетворюється на мозаїку золотих і червоних тонів. Кафе в районах Ітевон і Самчхон-дон наповнені людьми, які п’ють каву, а міські парки стають ідеальним фоном для фотосесій.

Осінь по-іншому відкриває навіть добре знайомі мегаполіси. Парки й вулиці вкриваються золотим листям, а прохолодніша погода створює комфортні умови для довгих прогулянок містом.