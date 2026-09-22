Для тих, хто хоче вирушити у мандрівку восени, радимо звернути увагу на кілька локацій, які поєднують в собі історію, культуру й гастрономію, пише In Journal.

Куди поїхати восени?

Будапешт

Це місто здатне вразити красивими краєвидами Дунаю та архітектури, відомими спа-центрами та доступним житлом. У Будапешті радять побачити будинок угорського парламенту Орсагаз, рибальську фортецю Халашбастья, церкву Святого Матьяша, Будайський замок, а також термальні купальні Сечені.

Туристам тут радять спробувати традиційний угорський гуляш, паприкаш, лангош і тор Добош. Проживання у 3-зірковому готелі обійдеться у 55 євро.

Порту

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Восени Порту по-особливому красиве. Туристи тут залюбки можуть прогулюватися набережною Дору, а дорогою відвідати визначні пам’ятки й спробувати португальські смаколики.

У Порту радять побачити міст Дома Луїша I, палац Болса, а також історичний район Рібейра. Серед страв, які варто скушувати - франсезінья, бакальяу, арароз-де-маріско. Одна ніч проживання у 3-зірковому готелі коштуватиме від 50 до 75 євро.

Перуджа

Перуджа заховалася в тіні серед усіх відомих італійських міст, проте її називають серцем Умбрії. Приїхати сюди варто в пошуках альтернативи Тоскані.

Тут радять подивитися на площу IV листопада, фонтан Маджоре, палаццо Пріорі, етруські ворота й базиліка Сан-П'єтро. А от вибір страв здивує кожного. У Перуджі вам запропонують умбрічеллі, поркетту, торта аль тісто та шоколад Перуджина. Проживання у готелі обійдеться від 60 до 90 євро за ніч.

Севілья

Восени в Севілью рекомендують приїжджати, щоб насолодитися приємним кліматом. Місто пропонує багатий культурний і гастрономічний досвід. Мандрівникам слід побачити Справжній Алькасар, Севільський собор, Хіральду, площу Іспанії і квартал Санта-Крус.

Серед делікатесів варто звернути увагу на іберійський хамон, сальморехо, шприцу з цибулею та смажену рибу. Проживання у готелі коштуватиме від 60 до 100 євро за ніч.

Копенгаген

Столиця Данії вважається однією з найстаріших європейських міст, проте ціна на проживання саме восени є набагато доступнішою. Копенгаген чудово підходить для осінньої відпустки, оскільки повністю просочується затишною атмосферою. Мандрівникам варто побачити Нюхавн, Амалієнборг, Крістіансборг, пам’ятник Русалці й сади Тіволі.

А от серед страв, які радять спробувати опинилися сморреброд, фрикадельєри, флескестег, канельснегле. Проживання у 3-зірковому готелі за ніч коштує від 120 до 150 євро, проте місце в хостелі обійдеться від 30 до 50 євро.

Крім того, восени міста, такі як Париж, Нью-Йорк, Токіо, Лісабон, Гонконг і Сеул, особливо вражають своєю атмосферою та природними барвами. Туристи відзначають, що ця пора року створює ідеальні умови для прогулянок, фотографій та насолоди місцевими кулінарними особливостями.