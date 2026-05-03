5 скрытых мест в Хорватии, которые стоит увидеть этим летом: список локаций вместо Дубровника

Хорватия уже давно закрепилась в списке самых желанных летних направлений в Европе. Но чаще всего туристы сразу думают о Дубровнике, Сплите или острове Хвар. Эти локации уже являются привычными и всем известными.

Однако проблема заключается в том, что в разгар сезона эти места переполнены людьми настолько, что насладиться атмосферой бывает сложно, пишет Travel Off Path.

Для тех, кому хочется той же красоты, но без толп туристов, стоит обратить внимание на другие, не менее эффектные локации.

Куда поехать в Хорватии вместо Дубровника?

Макарска

Это уютный курортный город на побережье, который сочетает море и горы, который расположен между массивом Биоково и Адриатикой.

Старый город здесь достаточно спокойный и аутентичный, с узкими улочками, каменными домами и небольшими площадями без толп. А вот вечером набережная оживает – открываются бары, рестораны и кафе с видом на море.

Это место идеально подходит для тех, кто хочет тишины днем и приятной атмосферы вечером.

Ровинь

Город часто сравнивают с Италией, поскольку он имеет характерную венецианскую атмосферу: цветные дома, узкие улочки и уютные дворики с ресторанами.

Над городом возвышается церковь Святой Евфимии, с которой открывается красивый вид на море. Когда-то Ровинь был частью Венецианской республики, поэтому это сейчас можно проследить в архитектуре или кухне. В летнее время здесь бывает достаточно людно, однако атмосфера гораздо спокойнее, чем в Дубровнике.

Остров Корчула

Его называют часто "мини-Дубровником". Здесь есть старинные стены, узкие каменные улочки и историческая застройка, но без больших туристических потоков.

Остров известен не только красивой архитектурой, но и природой: чистыми пляжами, уютными бухтами и зелеными ландшафтами. Это прекрасное место для спокойного отдыха или велопрогулок.

Остров Црес

Такой вариант подойдет для тех, кто хочет максимально убежать от цивилизации, поскольку это один из самых диких и малолюдных островов Хорватии.

Особенность острова заключается в зеленых лесах и скрытых бухтах. Здесь тоже есть много узких улочек, исторических зданий, которые окутывает спокойная атмосфера.

Вараждин

Город расположен ближе к Центральной Европе, поэтому здесь царит автро-венгерская эстетика с барочными дворцами, изящными фасадами и аккуратными улицами.

Старый город выглядит элегантно, а главным украшением является замок, окруженный рвом. Когда-то Вараждин был даже столицей Хорватии.

Украинский блогер Юлия Беркута рассказала туристам несколько советов в своем инстаграме, которые касаются Хорватии. Она не советует выбирать крупные отели и популярные курорты, если хочетья покоя. Зато лучше обратить внимание на отдаленные села и небольшие городки, где меньше туристов, больше аутентичной атмосферы, а апартаменты у моря могут быть уютнее стандартного отеля.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что большинство пляжей в Хорватии каменистые, поэтому ходить босиком может быть неудобно, а иногда даже опасно. Поэтому для отдыха стоит обязательно взять обувь.

Куда еще поехать в Европе?

Испанский город Бильбао туристы обходят, выбирая туристическую Барселону или Мадрид. Город известен своей баскской культурой, уникальной архитектурой и искусством мирового уровня. Главной его визитной карточкой стал Музей Гуггенхайма – футуристическое здание, спроектированное архитектором Фрэнком Гэри.

Среди популярных локаций:

мост Субисири

фуникулер Артксанда с панорамными видами

Бискайский мост – уникальное сооружение, входящее в наследие ЮНЕСКО.

Также туристам советуют обратить внимание на Валенсию. Это третий по величине город Испании расположенный на восточном побережье Пиренейского полуострова.

Одна из главных визитных карточек города – комплекс Город науки и искусств, построен в старом русле реки Турия.

Здесь расположены:

Дворец искусств "Королева София";

Музей науки "Принц Филипп";

Океанографический музей.

Среди других знаковых мест – Валенсийские ворота и 15 мостов, ставших символом города.

Город радует климатом – здесь около 300 солнечных дней в году и только около 20 дождливых. Именно в этом городе появилась паэлья, поэтому туристам обязательно стоит ее попробовать.