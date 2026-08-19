Эксперты туристического издательства Lonely Planet составили список лучших пляжей города, которые стоит посетить осенью. В сентябре Дубровник становится гораздо более подходящим местом для неспешного отдыха, чем в разгар лета.

Именно поэтому эксперты советуют обратить внимание на местные пляжи в "бархатный сезон", когда на побережье уже меньше людей, а море по-прежнему остается привлекательным для купания.

Какие пляжи Дубровника рекомендуют выбрать осенью?

Всего в этом красивом балканском городе есть 9 мест, которые подойдут для разных форматов отдыха. Одни пляжи больше подходят семьям и тем, кто любит удобный вход в воду, другие – для активного досуга, сноркелинга или уединения.

Залитый солнцем Дубровник богат культурными достопримечательностями: величественные средневековые стены, прекрасно сохранившиеся монастыри и дворцы, а также множество музеев и галерей. Однако здесь также много пляжей, как рядом со Старым городом, так и в окрестностях.

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Banje Beach – удобен для семейного отдыха;

Sveti Jakov Beach – популярный пляж среди местных жителей;

Пляж "Копакабана" – для тех, кто предпочитает более активный отдых;

Бужа – идеально подходит для купания в море;

Залив Шуличи – для сноркелинга и каякинга;

Пляж Шунь – для тех, кто любит песок;

Локрум – пляж для нудистов;

Пляж Пасяча – для спокойного и тихого отдыха;

Велики Жал – для отдыха на мелководье.

Как выглядят пляжи Дубровника: смотрите видео

Эксперты отдельно обращают внимание на то, что большинство этих пляжей галечные, поэтому путешественникам рекомендуют брать с собой прочную пляжную обувь. Не лишней будет и надежная защита от солнца, особенно если планируется длительный отдых у воды.

Добавим, что в Дубровнике можно интересно совместить пляжный отдых с прогулками по старому городу, поэтому осенью здесь можно успеть и искупаться, и увидеть самые известные исторические места без летней толпы.

Туристы любят Дубровник за чистые пляжи и красивую природу. Он даже вошел в список самых красивых городов эпохи Возрождения в Европе по версии ЮНЕСКО. Этот адриатический курорт привлекает просторными пляжами, эффектными отелями и изысканными ресторанами.

Путешественникам предлагают для прогулки по Дубровнику выбрать Герцогский дворец, Пилские ворота, Францисканский монастырь, площадь Лужа, дворец Спонза и Доминиканский монастырь.