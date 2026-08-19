Експерти туристичного видавництва Lonely Planet склали список найкращих пляжів міста, які варто відвідати восени. У вересні Дубровник стає значно комфортнішим для неспішного відпочинку, ніж у розпал літа.

Саме тому експерти радять придивитися до місцевих пляжів у "оксамитовий сезон", коли на узбережжі вже менше людей, а море й далі залишається привабливим для купання.

Які пляжі Дубровника радять обрати восени?

Загалом у цьому красивому балканському місті є 9 локацій, які підійдуть для різних форматів відпочинку. Одні пляжі більше пасують сім'ям і тим, хто любить зручний вхід у воду, інші – для активного дозвілля, сноркелінгу або усамітнення.

Залитий сонцем Дубровник багатий на культурні пам'ятки: величні середньовічні стіни, чудово збережені монастирі та палаци, а також безліч музеїв і галерей. Однак тут також багато пляжів, як поруч зі Старим містом, так і в околицях.

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Banje Beach – зручний для сімейного відпочинку;

Sveti Jakov Beach – популярний пляж серед місцевих;

Copacabana Beach – для тих, хто любить активніший формат дозвілля;

Buža – ідеальний для купання у морі;

Затока Шулічі – для сноркелінгу та каякінгу;

Пляж Шунь – для тих, хто любить пісок;

Локрум – пляж для нудистів;

Пляж Пас'яча – для спокійного й тихого відпочинку;

Велікі Жал – для відпочинку на мілководді.

Як виглядають пляжі Дубровника: дивіться відео

Експерти окремо звертають увагу, що більшість цих пляжів галькові, тож мандрівникам радять брати із собою міцне пляжне взуття. Не зайвим буде й надійний захист від сонця, особливо якщо планується довший відпочинок біля води.

Додамо, що у Дубровнику можна цікаво поєднати пляжний відпочинок із прогулянками старим містом, тож восени тут можна встигнути і покупатися, і побачити найвідоміші історичні локації без літнього натовпу.

Туристи люблять Дубровник за чисті пляжі й красиву природу. Він навіть посів місце в списку найгарніших міст епохи Відродження у Європі за версією ЮНЕСКО. Цей адріатичний курорт приваблює просторими пляжами, ефектними готелями та вишуканими ресторанами.

Мандрівникам пропонують для прогулянки Дубровником обирати Герцогський палац, Пільські ворота, Францисканський монастир, площу Лужа, Спонза-палац та Домініканський монастир.