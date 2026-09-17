Самое время отправляться в путь: 5 мест в Украине, которые особенно красивы в конце сентября

Конец сентября – одно из самых подходящих времен для путешествий по Украине. Во многих регионах еще сохраняется комфортная погода для прогулок, но природа уже постепенно меняет летние краски на осенние. Мы собрали пять мест, которые именно в этот период выглядят особенно красиво.

Сентябрь в Украине может быть очень разным: где-то деревья только начинают желтеть, а где-то осенние краски уже хорошо заметны. В то же время в конце месяца еще можно планировать длительные прогулки, отправляться в горы или проводить день на природе. О местах, которые стоит посетить именно в этот период, рассказывает 24 Канал.

Куда поехать в Украине в конце сентября?

Национальный природный парк "Синевир" на Закарпатье – один из лучших вариантов для тех, кто хочет увидеть начало осени в Карпатах. Синевир – крупнейшее горное озеро Украины, а вокруг него пролегают маршруты, находятся водопады, леса и горные вершины.

В конце сентября здесь уже можно увидеть первые желтые и рыжие деревья, особенно на высоте, в то время как часть леса еще остается зеленой. Именно поэтому пейзаж выглядит пестрым, а не полностью осенним.

К поездке можно добавить Колочаву, водопад Шипот или прогулку по другим маршрутам Закарпатья. Для тех, кто не планирует сложный хайкинг, сам Синевир тоже может стать основной точкой однодневной поездки.

Синевир осенью / Фото Depositphotos

Еще один вариант на конец сентября – Свидовецкий хребет на Закарпатье. Это уже Карпаты, но совсем другой опыт, чем поездка в популярные туристические центры.

Для маршрута можно выбрать район Драгобрата и отправиться к высокогорным озерам и вершинам. При этом стоит учитывать, что погода в горах в конце сентября может меняться очень быстро, поэтому к такому походу нужно подготовиться соответствующим образом.

Бакотский залив в Хмельницкой области осенью открывается с другой стороны. Здесь уже нет толп туристов и летней суеты – зато есть покой, красивые пейзажи и атмосфера умиротворения.

Конец сентября особенно подходит для длительных прогулок, ведь природа еще не перешла в позднеосеннее состояние. Кроме того, осенью в Бакотском заливе можно наблюдать за перелетными птицами – эта территория является важным местом для их миграции.

Если ехать на несколько дней, то по пути можно посетить Каменец-Подольский и его знаменитую крепость.

Каньон Днестра в осеннее время / Фото Depositphotos

Дендропарк "Софиевка" в конце сентября, пожалуй, самый красивый в году. Осень здесь только набирает обороты. Часть деревьев уже меняет цвет, но парк еще не выглядит полностью осенним. Поэтому это хороший момент для тех, кто хочет застать переход от лета к осени.

Парк занимает почти 180 гектаров, поэтому здесь можно провести несколько часов, прогуливаясь между водоемами, аллеями, гротами, каскадами и архитектурными композициями. На территории также есть лодки и другие варианты отдыха.

Осень в "Софиевке" / Фото Depositphotos

Если хочется увидеть необычный для центральной Украины ландшафт, в конце сентября стоит отправиться на Трахтемировский полуостров в Черкасской области. Он расположен примерно в 80 километрах к югу от Киева, на правом крутом берегу Днепра. Территория сочетает в себе леса, балки, холмы и высокие днепровские склоны.

Здесь можно много гулять и исследовать малолюдные природные и исторические места. На территории заповедника находятся многочисленные археологические памятники, в частности скифское городище, а для туристов разработаны пешеходные маршруты различной сложности.

Конец сентября – короткий период, когда Украину можно увидеть еще без позднеосенней пасмурности, но уже с первыми сезонными изменениями.