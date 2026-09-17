Сентябрь в Украине может быть очень разным: где-то деревья только начинают желтеть, а где-то осенние краски уже хорошо заметны. В то же время в конце месяца еще можно планировать длительные прогулки, отправляться в горы или проводить день на природе. О местах, которые стоит посетить именно в этот период, рассказывает 24 Канал.

Куда поехать в Украине в конце сентября?

Национальный природный парк "Синевир" на Закарпатье – один из лучших вариантов для тех, кто хочет увидеть начало осени в Карпатах. Синевир – крупнейшее горное озеро Украины, а вокруг него пролегают маршруты, находятся водопады, леса и горные вершины.

В конце сентября здесь уже можно увидеть первые желтые и рыжие деревья, особенно на высоте, в то время как часть леса еще остается зеленой. Именно поэтому пейзаж выглядит пестрым, а не полностью осенним.

К поездке можно добавить Колочаву, водопад Шипот или прогулку по другим маршрутам Закарпатья. Для тех, кто не планирует сложный хайкинг, сам Синевир тоже может стать основной точкой однодневной поездки.

Синевир осенью / Фото Depositphotos

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Еще один вариант на конец сентября – Свидовецкий хребет на Закарпатье. Это уже Карпаты, но совсем другой опыт, чем поездка в популярные туристические центры.

Для маршрута можно выбрать район Драгобрата и отправиться к высокогорным озерам и вершинам. При этом стоит учитывать, что погода в горах в конце сентября может меняться очень быстро, поэтому к такому походу нужно подготовиться соответствующим образом.

Бакотский залив в Хмельницкой области осенью открывается с другой стороны. Здесь уже нет толп туристов и летней суеты – зато есть покой, красивые пейзажи и атмосфера умиротворения.

Конец сентября особенно подходит для длительных прогулок, ведь природа еще не перешла в позднеосеннее состояние. Кроме того, осенью в Бакотском заливе можно наблюдать за перелетными птицами – эта территория является важным местом для их миграции.

Если ехать на несколько дней, то по пути можно посетить Каменец-Подольский и его знаменитую крепость.

Каньон Днестра в осеннее время / Фото Depositphotos

Дендропарк "Софиевка" в конце сентября, пожалуй, самый красивый в году. Осень здесь только набирает обороты. Часть деревьев уже меняет цвет, но парк еще не выглядит полностью осенним. Поэтому это хороший момент для тех, кто хочет застать переход от лета к осени.

Парк занимает почти 180 гектаров, поэтому здесь можно провести несколько часов, прогуливаясь между водоемами, аллеями, гротами, каскадами и архитектурными композициями. На территории также есть лодки и другие варианты отдыха.

Осень в "Софиевке" / Фото Depositphotos

Если хочется увидеть необычный для центральной Украины ландшафт, в конце сентября стоит отправиться на Трахтемировский полуостров в Черкасской области. Он расположен примерно в 80 километрах к югу от Киева, на правом крутом берегу Днепра. Территория сочетает в себе леса, балки, холмы и высокие днепровские склоны.

Здесь можно много гулять и исследовать малолюдные природные и исторические места. На территории заповедника находятся многочисленные археологические памятники, в частности скифское городище, а для туристов разработаны пешеходные маршруты различной сложности.

Конец сентября – короткий период, когда Украину можно увидеть еще без позднеосенней пасмурности, но уже с первыми сезонными изменениями.