Украинские тревел-блогеры Оля Манько и Макс Узол путешествовали по Хмельницкой области и рассказали 24 Каналу о 5 необычных местах возле Бакоты, которые стоит посетить туристам.

Куда поехать в окрестностях Бакоты?

1. Смотровые площадки

Все знают о смотровой площадке над Бакотским скальным монастырем, но это не единственное место, откуда открываются невероятные виды на Днестр.

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В селе Врублевцы открывается вид на реку Тернаву, впадающую в Днестр. Людей здесь почти нет, ведь дорога к смотровой площадке не очень хорошая.

Пейзаж в селе Субич вообще головокружительный. Там можно постоять на камне, нависающем над обрывом над Днестром.



Смотровая площадка на Днестре / Фото предоставлены тревел-блогерами

2. Село Китайгород

В этом селе есть красивые панорамные виды, остатки усадьбы Потоцких, барочный костел Девы Марии, но главная достопримечательность – знаменитое Китайгородское обнажение, которое ученые называют настоящей каменной книгой земли.

Там можно перенестись на 440 миллионов лет назад. Китайгородское обнажение напоминает гигантский слоеный пирог из камня, где каждый слой – это слепок конкретной доисторической эпохи. Уникальность пирога в том, что пласты не смешались, а лежат идеально ровными слоями и в правильной хронологической последовательности. Это огромная редкость для планеты,

– рассказал Макс.

Китайгородское обнажение – это признанный международный геологический эталон, который посещают ученые со всего мира, чтобы сверить свои исследования с этим срезом.

3. Урочище Окунь

Здесь кажется, что ты оказался где-то в Карпатах. Водопад окружают густые изумрудные леса и реликтовые травы. Место напоминает затерянный мир, ведь на машине туда добраться невозможно, а пешком по крутым тропам не все отваживаются идти. Поэтому место довольно безлюдное, прохладное, но невероятно загадочное и красивое.



Урочище Окунь на Подолье / Фото Alex Stenko

4. Водопад Бурбун

По словам Оли Манько, это один из самых красивых водопадов в Украине.

Если показать фотографию Бурбуна, то большинство не поверит, что это в Украине. Здесь очень тропическая атмосфера. Оазис спрятан в скалистом каньоне, который много лет вымывала река Бобровка. Хотя водопад и не очень высокий, метров пять, красота воды завораживает,

– рассказала путешественница.

Однако вода здесь ледяная – даже в самую жару температура составляет всего +10…+12 градусов. Все потому, что река питается подземными источниками, а само озерцо спрятано в густой тени каньона и совсем не прогревается.

Водопад Бурбун / Фото Антона Козловского

5. Свято-Покровская церковь в селе Сутковцы

Это совершенно уникальное сооружение, напоминающее одновременно и замок, и храм. Свято-Покровская церковь была возведена в 1476 году. Это один из самых ярких и аутентичных образцов средневекового храма-крепости в Восточной Европе. А единственный его архитектурный аналог находится во Франции и он совершенно не так эффектен.



Свято-Покровская церковь / Фото предоставлены тревел-блогерами

6. Отроковский замок (усадьба Сцибор-Мархоцкого)

Хозяин этого здания был человеком своеобразным и эксцентричным. Поэтому, когда он получил эти земли в наследство, то самопровозгласил их независимым Миньковецким государством. Там открыли бумажную, суконную и каретную фабрики, кирпичный завод, гостиницу и одну из первых на Подолье частных типографий. А на монетном дворе чеканили собственную валюту – миньковку.

В Украине мы видели немало разрушенных замков и усадеб, которые уже не восстановить. Но этой усадьбе повезло, потому что она перешла в частную собственность, и ее активно реставрируют. Там можно почувствовать себя немного принцессой и даже пожить,

– поделилась Оля.

Полный выпуск тревел-блогеров из Бакоты: видео