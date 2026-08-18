Украинские тревел-блогеры Оля Манько и Макс Узол путешествовали по Хмельницкой области и рассказали 24 Каналу о 5 необычных местах возле Бакоты, которые стоит посетить туристам.
Куда поехать в окрестностях Бакоты?
1. Смотровые площадки
Все знают о смотровой площадке над Бакотским скальным монастырем, но это не единственное место, откуда открываются невероятные виды на Днестр.
- В селе Врублевцы открывается вид на реку Тернаву, впадающую в Днестр. Людей здесь почти нет, ведь дорога к смотровой площадке не очень хорошая.
- Пейзаж в селе Субич вообще головокружительный. Там можно постоять на камне, нависающем над обрывом над Днестром.
Смотровая площадка на Днестре / Фото предоставлены тревел-блогерами
2. Село Китайгород
В этом селе есть красивые панорамные виды, остатки усадьбы Потоцких, барочный костел Девы Марии, но главная достопримечательность – знаменитое Китайгородское обнажение, которое ученые называют настоящей каменной книгой земли.
Там можно перенестись на 440 миллионов лет назад. Китайгородское обнажение напоминает гигантский слоеный пирог из камня, где каждый слой – это слепок конкретной доисторической эпохи. Уникальность пирога в том, что пласты не смешались, а лежат идеально ровными слоями и в правильной хронологической последовательности. Это огромная редкость для планеты,
– рассказал Макс.
Китайгородское обнажение – это признанный международный геологический эталон, который посещают ученые со всего мира, чтобы сверить свои исследования с этим срезом.
3. Урочище Окунь
Здесь кажется, что ты оказался где-то в Карпатах. Водопад окружают густые изумрудные леса и реликтовые травы. Место напоминает затерянный мир, ведь на машине туда добраться невозможно, а пешком по крутым тропам не все отваживаются идти. Поэтому место довольно безлюдное, прохладное, но невероятно загадочное и красивое.
Урочище Окунь на Подолье / Фото Alex Stenko
4. Водопад Бурбун
По словам Оли Манько, это один из самых красивых водопадов в Украине.
Если показать фотографию Бурбуна, то большинство не поверит, что это в Украине. Здесь очень тропическая атмосфера. Оазис спрятан в скалистом каньоне, который много лет вымывала река Бобровка. Хотя водопад и не очень высокий, метров пять, красота воды завораживает,
– рассказала путешественница.
Однако вода здесь ледяная – даже в самую жару температура составляет всего +10…+12 градусов. Все потому, что река питается подземными источниками, а само озерцо спрятано в густой тени каньона и совсем не прогревается.
Водопад Бурбун / Фото Антона Козловского
5. Свято-Покровская церковь в селе Сутковцы
Это совершенно уникальное сооружение, напоминающее одновременно и замок, и храм. Свято-Покровская церковь была возведена в 1476 году. Это один из самых ярких и аутентичных образцов средневекового храма-крепости в Восточной Европе. А единственный его архитектурный аналог находится во Франции и он совершенно не так эффектен.
Свято-Покровская церковь / Фото предоставлены тревел-блогерами
6. Отроковский замок (усадьба Сцибор-Мархоцкого)
Хозяин этого здания был человеком своеобразным и эксцентричным. Поэтому, когда он получил эти земли в наследство, то самопровозгласил их независимым Миньковецким государством. Там открыли бумажную, суконную и каретную фабрики, кирпичный завод, гостиницу и одну из первых на Подолье частных типографий. А на монетном дворе чеканили собственную валюту – миньковку.
В Украине мы видели немало разрушенных замков и усадеб, которые уже не восстановить. Но этой усадьбе повезло, потому что она перешла в частную собственность, и ее активно реставрируют. Там можно почувствовать себя немного принцессой и даже пожить,
– поделилась Оля.
Полный выпуск тревел-блогеров из Бакоты: видео