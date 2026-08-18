Українські тревел-блогери Оля Манько і Макс Узол мандрувати Хмельниччиною і розповіли 24 Каналу про 5 небанальних локацій біля Бакоти, які варто побачити туристам.

Куди поїхати біля Бакоти?

1. Оглядові майданчики

Усі знають про оглядовий майданчик над Бакотським скельним монастирем, але це не єдине місце, де можна побачити неймовірні краєвиди на Дністер.

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У селі Врублівці відкривається вид на річку Тернаву, яка впадає у Дністер. Людей тут майже нема, адже дорога до оглядового майданчика не дуже хороша.

Краєвид у селі Субіч взагалі запаморочливий. Там можна постояти на камені, який нависає над обривом над Дністром.



Оглядовий майданчик на Дністер / Фото надали тревел-блогери

2. Село Китайгород

У цьому селі є гарні панорамні краєвиди, залишки маєтку Потоцьких, бароковий костел Діви Марії, але головна цікавинка – славнозвісне Китайгородське відслонення, яке вчені називають справжньою кам'яною книгою землі.

Там можна переміститись на 440 мільйонів років назад. Китайгородське відслонення нагадує гігантський листковий пиріг із каміння, де кожен шар – це зліпок конкретної доісторичної епохи. Унікальність пирога в тому, що пласти не змішались, а лежать ідеально рівними поверхами і в правильній хронологічній послідовності. Це величезна рідкість для планети,

– розповів Макс.

Китайгородське відслонення – це визнаний міжнародний геологічний еталон, який відвідують вчені з усього світу, щоб звіряти свої дослідження зі зрізом.

3. Урочище Окунь

Тут здається, що потрапив десь у Карпати. Водоспад оточують густі смарагдові ліси та реліктові трави. Локація нагадує загублений світ, бо машиною туди доїхати неможливо, а пішки крутими стежками не всі підуть. Тож місце доволі безлюдне, прохолодне, але неймовірно загадкове і красиве.



Урочище Окунь на Поділлі / Фото Alex Stenko

4. Водоспад Бурбун

За словами Олі Манько, це один з найкрасивіших водоспадів в Україні.

Якщо показати фотографію Бурбуна, то більшість не повірить, що це в Україні. Тут дуже тропічний вайб. Оазис захований у скельному каньйоні, який багато років вимивала річка Бобрівка. Хоч водоспад і не дуже високий, метрів п'ять, краса води заворожує,

– розповіла мандрівниця.

Однак вода тут крижана – навіть у найбільшу спеку температура становить всього +10…+12 градусів. Усе тому, що річка живиться підземними джерелами, а саме озерце сховане в густій тіні каньйону і зовсім не прогрівається.

Водоспад Бурбун / Фото Антона Козловського

5. Свято-Покровська церква у село Сутківці

Це абсолютно унікальна будівля, яка нагадує водночас і замок, і храм. Зведена Свято-Покровська церква у 1476 році. Це один з найяскравіших та найавтентичніших зразків середньовічного храму-фортеці у східній Європі. А єдиний його архітектурний аналог є у Франції і він абсолютно не такий ефектний.



Свято-Покровська церква / Фото надали тревел-блогери

6. Отроківський замок (садиба Сцибор-Мархоцького)

Господар цієї будівлі був людиною специфічною та ексцентричною. Тож, коли отримав ці землі в спадок, то самопроголосив їх незалежною Миньковецькою державою. Там відкрили паперову, суконну, каретну фабрики, цегельний завод, готель та одну з перших на Поділлі приватних друкарень. А в монетному дворі випускали власну валюту – миньківку.

В Україні ми бачили чимало зруйнованих замків та садиб, які вже не відновиш. Але цій садибі пощастило, тому що вона потрапила у приватну власність, тож її активно реставрують. Там можна відчути себе трішки принцесою і навіть пожити,

– поділилася Оля.

Повний випуск тревел-блогерів з Бакоти: відео