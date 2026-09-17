Вересень в Україні може бути дуже різним: десь дерева лише починають жовтіти, а десь осінні кольори вже добре помітні. Водночас наприкінці місяця ще можна планувати тривалі прогулянки, вирушати в гори або проводити день на природі. Про локації, які варто побачити саме у цей період, розповідає 24 Канал.

Куди поїхати в Україні наприкінці вересня?

Національний природний парк "Синевир" на Закарпатті – один із найкращих варіантів для тих, хто хоче побачити початок осені в Карпатах. Синевир є найбільшим гірським озером України, а навколо нього є маршрути, водоспади, ліси та гірські вершини.

Наприкінці вересня тут уже можна застати перші жовті та руді дерева, особливо на висоті, тоді як частина лісу ще залишається зеленою. Саме через це пейзаж виглядає строкатим, а не повністю осіннім.

До поїздки можна додати Колочаву, водоспад Шипіт або прогулянку іншими маршрутами Закарпаття. Для тих, хто не планує складного хайкінгу, сам Синевир теж може стати основною точкою одноденної поїздки.

Синевир восени / Фото Depositphotos

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Ще один варіант для кінця вересня – Свидовецький хребет на Закарпатті. Це вже Карпати, але зовсім інший досвід, ніж поїздка до популярних туристичних центрів.

Для маршруту можна обрати район Драгобрату та вирушити до високогірних озер і вершин. Водночас варто враховувати, що погода в горах наприкінці вересня може змінюватися дуже швидко, тому до такого походу потрібно підготуватися відповідно.

Бакотська затока на Хмельниччині восени відкривається з іншого боку. Тут вже нема натовпів туристів і літнього галасу – натомість спокій, красиві краєвиди й атмосфера умиротворення.

Кінець вересня особливо зручний для тривалих прогулянок, адже природа ще не перейшла в пізньоосінній стан. Крім того, восени в Бакотській затоці можна спостерігати за перелітними птахами – територія є важливим місцем для їхньої міграції.

Якщо їхати на кілька днів, то дорогою можна відвідати Кам'янець-Подільський і його культову фортецю.

Каньйон Дністра в осінню пору / Фото Depositphotos

Дендропарк "Софіївка" наприкінці вересня чи не найкрасивіший у році. Осінь тут тільки набирає обертів. Частина дерев уже змінює колір, але парк ще не виглядає повністю осіннім. Тому це хороший момент для тих, хто хоче застати перехід від літа до осені.

Парк займає майже 180 гектарів, тому тут можна провести кілька годин, гуляючи між водоймами, алеями, гротами, каскадами та архітектурними композиціями. На території також є човни та інші варіанти відпочинку.

Осінь у "Софіївці" / Фото Depositphotos

Якщо хочеться побачити незвичний для центральної України ландшафт, наприкінці вересня варто вирушити на Трахтемирівський півострів на Черкащині. Він розташований приблизно за 80 кілометрів на південь від Києва, на правому крутому березі Дніпра. Територія поєднує ліси, балки, пагорби та високі дніпровські схили.

Тут можна багато ходити й досліджувати малолюдні природні та історичні локації. На території заповідника є численні археологічні пам'ятки, зокрема скіфське городище, а для туристів розроблені піші маршрути різної складності.

Кінець вересня – короткий період, коли Україну можна побачити ще без пізньоосінньої похмурості, але вже з першими сезонними змінами.