3 замка Тернопольщины, которые обязательно стоит посетить этой весной
- Тернопольщина богата на замки, такие как Збаражский, Теребовлянский и Вишневецкий, которые стоит посетить весной.
- Збаражский замок славится историей, Теребовлянский – стенами, а Вишневецкий дворец известен как "Малый Версаль".
Тернопольщина – один из самых богатых на замки регион Украины. А весной, когда зелень окутывает древние стены и туристов еще немного, едва ли не лучшее время их увидеть.
В частности, тройку самых ярких – Збаражский, Вишневецкий и Теребовлянский. 24 Канал охотно расскажет о них подробнее.
Весной они самые красивые: почему стоит посетить Збараж, Теребовлю и Вишневец?
Збаражский замок в городе Збараж расположен в чуть более чем 20 километрах от Тернополя. Это одно из наиболее хорошо сохранившихся оборонительных сооружений региона, как пишет vue.gov.ua, возведенное в XVII веке в дворцовом стиле ренессанс с сочетанием с бастионными фортификациями.
Замок окружен мощными валами и бастионами, а на его территории сохранился самый глубокий колодец области – там более 70 метров до дна. Сегодня в стенах крепости действует музей с различными экспозициями, в частности оружия.
К слову, именно там, в Збараже, в 1649 году состоялась легендарная осада во время освободительной войны Богдана Хмельницкого. Ее события легли в основу романа Генрика Сенкевича "Огнем и мечом" и одноименного фильма Ежи Гофмана.
Збаражский замок – сердце казацкой славы: смотрите видео HartsevaNatali
Теребовлянский замок в городе Теребовля стоит на высоком холме над рекой Гнезна. Первые укрепления здесь появились еще в IX веке, как отмечает портал karpaty.info, потом его существенно перестроили. Так что стены стали 4 метров толщиной и достигли 18 в высоту.
Сам замок выдержал более 15 крупных осад, в частности монгольское и турецкое нашествия. Самая известная страница его истории – оборона 1675 года. По преданию, на защиту города поднялись женщины и заставили мужчин отказаться от капитуляции перед турками.
Замок сейчас в состоянии живописных руин, особенно поразительных среди зелени весной. А еще оттуда открывается один из лучших видов на долину Гнезны.
Теребовлянский замок – где женщины остановили турок: смотрите видео АндрійДіяк
Вишневецкий дворец в поселке Вишневец – крепкое сооружение, но не строгий замок, а скорее пышная барочная резиденция. Именно ее французский писатель Оноре де Бальзак, как пишет zaxid.net, называл "Малым Версалем".
Возведенный в XVI – XVIII веках магнатами Вишневецкими, дворец обладал многими уникальностями. Среди них – мозаичные полы, декорированные золотом и шелком стены, и одну из крупнейших частных картинных галерей в тогдашней Европе.
Также стоит знать, что вокруг разлегся парк – когда-то площадью в 220 гектаров. Именно там расположена легендарная "шахматная" аллея из 64 каштанов, высаженных в 8 рядов – по преданию, князь Ярема устраивал здесь шахматные партии с живыми людьми.
Вишневецкий дворец – "Малый Версаль" Подолья: смотрите видео HartsevaNatali
Какие еще интересные туристические магниты Тернопольщины стоит посетить?
Город Кременец. Это небольшое поселение у подножия Кременецких гор остается одним из недооцененных туристических направлений Тернопольщины. Однако его справедливо называют одним из красивейших городов страны – с аутентичным старинным центром, крутым рельефом и разнообразными достопримечательностями на любой вкус.
Город Бучач. Это старинное поселение на Тернопольщине, имеющий уникальную архитектурную достопримечательность – ратушу XVIII века. Ее фасады когда-то украшали скульптуры работы Иоганна Георга Пинзеля, гениального скульптора, которого исследователи сравнивают с Микеланджело.
Частые вопросы
Почему стоит посетить Збаражский замок?
Збаражский замок стоит посетить за его хорошо сохранившиеся оборонительные сооружения, огромные валы и бастионы, а также из-за музея с различными экспозициями. Он также известен легендарной осадой 1649 года во время освободительной войны Богдана Хмельницкого.
Какие интересные факты связаны с Вишневецким дворцом?
Вишневецкий дворец известен как "Малый Версаль", а возведен в XVI – XVIII веках магнатами Вишневецкими. Он имел мозаичные полы, декорированные золотом и шелком стены, и большую частную картинную галерею. Рядом расположена "шахматная" аллея из 64 каштанов.
Какое историческое событие связано с Теребовлянским замком?
Самая известная страница истории Теребовлянского замка – оборона 1675 года, когда женщины города поднялись на защиту и заставили мужчин отказаться от капитуляции перед турками.