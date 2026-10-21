Эксперты по туризму из Lonely Planet порекомендовали города в Европе, которые идеально подойдут для праздничного путешествия на Новый год. Здесь туристов ждут фейерверки, массовые гуляния и уникальные впечатления.

Куда поехать в Европу на Новый год?

Берлин, Германия

Берлин – это настоящая европейская столица вечеринок, а потому на Новый год здесь не менее интересно. Главное празднование состоится у Бранденбургских ворот. Вход на вечеринку под открытым небом бесплатный, но обязательно нужно заранее забронировать бесплатные электронные билеты через официальную платформу Visit Berlin. Регистрация откроется уже в декабре.

Крупнейшая крытая новогодняя вечеринка в Берлине состоится в здании Kulturbrauerei. В этом году здесь выступят 30 диджеев и одна группа. Туристы также могут посетить берлинские техно-клубы, запланировать круиз на историческом речном судне или побывать на концерте живой музыки в одном из дворцов Берлина.



Новогодний концерт у Бранденбургских ворот / Фото Shutterstock

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Лиссабон, Португалия

Тысячи людей отправляются в центр Лиссабона, чтобы увидеть новогодние фейерверки. Однако, по словам экспертов, лучший вид открывается со смотровых площадок на семи холмах, окружающих город. Торговая площадь Лиссабона превращается в эпицентр празднования – здесь играет живая музыка, танцуют местные жители и туристы, а игристое вино льется на каждом шагу.

Эдинбург, Шотландия

В Эдинбурге на Новый год проходит масштабное празднование Хогманай. Это традиционный шотландский праздник встречи Нового года, который отмечается с 31 декабря по 2 января. Он сочетает в себе древние кельтские и викинговские обряды, поэтому на улицах города проходят масштабные факельные шествия в сопровождении барабанов, сжигают чучела, запускают фейерверки и огненные шары, символизирующие очищение от неудач уходящего года

Фейерверк над Эдинбургским замком / Фото Shutterstock

Мадрид, Испания

В Мадриде находятся одни из лучших клубов Испании, которые закрываются только в 6 часов утра, и новогодняя ночь не исключение. Самая популярная локация города на Новый год – центральная площадь Пуэрта-дель-Соль. Оттуда толпа отправляется в ночные клубы. Два самых известных – это Teatro Kapital с семью танцевальными залами и Joy Eslava. Однако в ночь на 1 января посетителей очень много, поэтому билеты лучше купить заранее.

Завершить празднование эксперты советуют, отведав чурос на завтрак. Заказать десерт можно в историческом кафе San Ginés, которое работает круглосуточно и без выходных.



Мадрид зимой / Фото Shutterstock

Независимо от того, какой город вы выберете, новогоднее путешествие в Европу может стать прекрасной возможностью начать год с новых впечатлений. Стоит лишь заранее позаботиться о билетах и жилье, ведь в конце декабря спрос на популярные туристические направления традиционно растет. А самое главное – выбрать атмосферу, в которой вам хочется встретить первые минуты нового года.