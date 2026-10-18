На Новый год 2027 года можно поехать в Краков, Будапешт, Прагу, Вену или Вроцлав, пишет O.more city. В некоторых из этих городов на праздники работают рождественские ярмарки, поэтому ехать можно не только перед Новым годом, но и запланировать больше дней зимнего отдыха.

Где встретить Новый год в Европе?

Вена

В новогоднюю ночь в городе проходят концерты, оперные спектакли и балы. 31 декабря в городе состоится Vienna New Year's Eve Trail, а 1 января утром начнется новогодний концерт Венского филармонического оркестра.

Добраться до Вены можно на автобусе Киев – Вена. Город подойдет тем, кто ищет грандиозный праздник, архитектуру и классическую музыку в большой столице.

Будапешт

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Город прекрасно сочетает в себе новогоднюю атмосферу и спокойный отдых. Ярмарка Advent Bazilika будет работать до 1 января, а 31 декабря возле базилики Святого Иштвана она открыта до 3 часов ночи.

Днем здесь можно отправиться в термальные купальни, прогуляться по Буде, подняться к Рыбацкому бастиону или прогуляться по набережной Дуная. Жилье и питание здесь значительно дешевле, чем в Вене.

Прага

В Праге главные рождественские ярмарки на Староместской и Вацлавской площадях будут работать до 6 января 2027 года. За несколько дней здесь можно осмотреть Староместскую площадь, Карлов мост, Пражский Град, Малую Страну и Вацлавскую площадь. Из Украины сюда едут на автобусе. Также из Перемышля можно пересесть на ночной поезд до Праги.



Новый год в Праге пройдет насыщенно / Фото Trip my dream

Краков

Этот польский город подойдет тем, кто не хочет тратить слишком много времени на дорогу. Рождественскую ярмарку на Рыночной площади планируют открыть 27 ноября, а работать она может до начала января.

На 2–3 дня программа здесь довольно проста: Рыночная площадь, Вавель, Казимеж, набережная Вислы, кафе и музеи. В Польшу из Украины курсирует много автобусов.

Вроцлав

Тем, кому Краков уже знаком, но хочется посетить другой польский город, стоит обратить внимание на Вроцлав. Рождественская ярмарка здесь будет работать до 7 января 2027 года. Вроцлав славится Большой Рынковой площадью, разноцветными домами, Тумским островом и маленькими бронзовыми гномами, которых можно искать по всему городу. В этом году из Киева запустили прямой автобусный маршрут Киев – Вроцлав.