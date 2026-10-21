Туристичні експерти Lonely Planet порадили міста у Європі, які ідеально підійдуть для святкової подорожі на Новий рік. Тут на туристів чекають феєрверки, масові гуляння та унікальні враження.

Куди поїхати у Європу на Новий рік?

Берлін, Німеччина

Берлін – це справжня європейська столиця вечірок, а тому на Новий рік тут не менш цікаво. Головне святкування відбудеться біля Бранденбурзьких воріт. Вхід на вечірку просто неба безкоштовний, але обов'язково потрібно попередньо забронювати безкоштовні електронні квитки через офіційну платформу Visit Berlin. Реєстрація відкриється вже у грудні.

Найбільша крита новорічна вечірка у Берліні відбудеться у будівлі Kulturbrauerei. Цього року тут виступатимуть 30 діджеїв та гурт. Туристи також можуть відвідати берлінські техно-клуби, запланувати круїз на історичному річковому судні чи відвідати концерт живої музики в одному з палаців Берліна.



Новорічний концерт біля Бранденбурзьких воріт / Фото Shutterstock

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Лісабон, Португалія

Тисячі людей вирушають у центр Лісабону, щоб побачити новорічні феєрверки. Однак, за словами експертів, найкращий краєвид відкривається з оглядових майданчиків на семи пагорбах, які оточують місто. Торгова площа Лісабону перетворюється в епіцентр святкування – тут грає жива музика, танцюють місцеві і туристи, а ігристе ллється на кожному кроці.

Единбург, Шотландія

В Единбургу на Новий рік триває масштабне святкування Гоґманай. Це традиційне шотландське свято зустрічі Нового року, яке відзначають з 31 грудня по 2 січня. Воно поєднує давні кельтські та вікінгські обряди, а тому на вулицях міста проходять масштабні факельні процесії у супроводі барабанів, відбувається спалювання опудал, запускають феєрверки та кулі з вогнем, які символізують очищення від невдач старого року

Феєрверк над Единбурзьким замком / Фото Shutterstock

Мадрид, Іспанія

У Мадриді є одні з найкращих клубів в Іспанії, які закриваються лише о 6 годині ранку і новорічна ніч не виключення. Найпопулярніша локація міста на Новий рік – центральна площа Пуерта-дель-Соль. З неї натовп вирушає у нічні клуби. Два найвідоміші – це Teatro Kapital із сімома танцювальними залами та Joy Eslava. Однак відвідувачів у ніч на 1 січні дуже багато, тому квитки краще купити заздалегідь.

Завершити святкування експерти радять скуштувати чурос на сніданок. Замовити десерт можна в історичному кафе San Ginés, яке працює цілодобово і без вихідних.



Мадрид взимку / Фото Shutterstock

Незалежно від того, яке місто ви оберете, новорічна подорож до Європи може стати чудовою нагодою почати рік із нових вражень. Варто лише заздалегідь подбати про квитки та житло, адже наприкінці грудня попит на популярні туристичні напрямки традиційно зростає. А найголовніше – обрати атмосферу, у якій вам хочеться зустріти перші хвилини нового року.