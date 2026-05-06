В эти города стоит поехать вместо Рима и Парижа: неожиданный список

Париж и Рим всегда будут самыми популярными городами для туристов, однако если вы уже там были, то стоит открыть для себя другие малоизвестные места. Они красивые, с богатой архитектурой и множеством развлечений.

Опытные путешественники говорят, что есть еще очень много интересных мест, которые стоит увидеть в жизни, пишет Travel + Leisure. Они тоже способны удивлять и оставлять приятные впечатления.

Какие города стоит увидеть вместо популярных локаций?

Будапешт, Венгрия

Сейчас столица Венгрии переживает свой период расцвета. Этот город предлагает расслабленную и спокойную атмосферу, чем другие европейские города, которые переполнены туристами.

Набережная Дуная и монументальные здания, такие как венгерский парламент, придают городу настоящего величия, а цены остаются гораздо доступнее, чем в Париже. Длинные прогулки вдоль реки, остановки в кафе и время в банях естественно разбивают день,

– отметила туристка Виола Сендер.

Здесь также стоит посетить термальные купальни, в которых можно расслабиться и полноценно отдохнуть.

Порту, Португалия

Этот второй по величине город Португалии имеет потрясающую атмосферу. Центр города является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО – здесь множество красивых архитектурных памятников, расположенных вдоль реки Дору.

Сопот, Польша

Город называют "летней столицей Польши". Эксперт по оздоровительному туризму Эдита Сатчелл даже отметила, что Сопот может сравниться даже с некоторыми известными пляжными местами во Франции.

Сопот считается курортным городом на Балтийском море. Он похож на нечто среднее между Французской Ривьерой и старинной Европой, с той разницей, что здесь нет толп,

– добавила эксперт.

Сопот особый тем, что славится самым длинным деревянным пирсом в Европе. Сюда ежегодно приезжают отдыхать путешественники из Украины, Германии, Чехии, Словакии и Скандинавии.

Пелопоннес, Греция

Сюда стоит наведаться, чтобы увидеть Древнюю Олимпию – место рождения Олимпийских игр. Также стоит внимания город Мистра, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А еще здесь есть скальные крепости Монемвасия.

Особенно здесь поражают побережья с чистыми водами, со скрытыми бухтами, красивыми пляжами и венецианскими портовыми городами.

Вена, Австрия

Столица Австрии подойдет для тех, кто хочет немного отойти от туристического хаоса ради спокойствия и тишины.

Вена имеет очень богатую историю и архитектуру, поэтому может даже посоревноваться с известным Парижем или Римом. И хотя этот город популярный в Европе, здесь нет толп туристов.

А еще туристам обязательно стоит попробовать традиционную венскую кухню – от шницеля до торта "Захера".

Куда еще можно поехать?

Если хочется более пляжного отдыха, то стоит выбирать Черногорию, которая еще не переполнена туристами, пишет The Mirror. Среди большинства популярных стран Средиземноморья, в Черногории доступные цены на проживание питание.

Будва считается одним из лучших мест для отдыха. Здесь есть длинные песчаные пляжи и прозрачная бирюзовая вода. После дня загорания на солнце и купания в море, на вечер стоит наведаться в старый город, в котором оживает ночная жизнь.

Также в Черногории есть красивый город Тиват, который многим напоминает Монако. Туристы часто ассоциируют Тиват с роскошью, поскольку здесь можно увидеть дорогие яхты, роскошные бутики и изысканные рестораны.

