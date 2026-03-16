Здесь точно не будет Третьей мировой: куда поехать в отпуск в 2026 году

Война на Ближнем Востоке показала, что абсолютно безопасных мест больше не существует. Страны Персидского залива, которые десятилетиями выстраивали имидж безопасных и стабильных, в один момент оказались под атакой. Перед началом сезона отпусков у туристов возникает один вопрос – куда поехать на отдых в этом году, чтобы не оказаться в эпицентре нового конфликта?

О том, какие направления будут самыми безопасными в 2026 году, Visit Ukraine рассказал эксперт по развитию туристических стратегий и экс-директор Департамента туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.

Куда ехать в отпуск в 2026 году, чтобы не попасть в войну?

По словам Тараненко, в мире еще остались тихие гавани. Для безопасного отпуска лучше всего подойдут острова Индонезии – Бали, Сумба и другие.

Это тысячи островов, которые не входят в военные союзы и фактически независимы от материковой части,

– пояснил эксперт.

К слову, хоть Бали часто называют тропическим раем, но здесь не все так идеально. Украинка, которая посетила этот остров, рассказала о некоторых нюансах, которые ее очень расстраивали. Один из них – так называемый налог белого человека. Девушка перестала покупать что-либо на рынке, потому что ей всегда называли более высокую цену, чем местным.

На втором месте безопасных локаций – отдаленная Австралия с вечным летом, теплым океаном и возможностями для серфинга. Также можно выбрать столицу Южноафриканской Республики Кейптаун или Турцию, которая, несмотря на специфическое соседство, имеет сильную армию.

Побережье Кейптауна / Фото Depositphotos

Издание Travel Off Path также поделилось рейтингом самых безопасных мест на планете. В него попали:

Нидерланды – идеально для прогулок,

Австралия – настоящий рай для морского отдыха,

Австрия – удивительная архитектура и величие на каждом шагу,

Исландия – природа, которая поражает с первого взгляда,

Канада – сочетание дикой природы и мегаполисов,

Новая Зеландия – безопасные города и невероятная природа, которая подойдет для тех, кто хочет убежать от мира.

На что украинцам обращать внимание при планировании будущего путешествия?

Туристический агент Елена Матвияс в комментарии 24 Каналу посоветовала выбирать страны, из которых в Украину можно вернуться наземным транспортом. Это страны Европейского Союза, Турция, Черногория и Албания. Ведь даже если воздушное пространство внезапно закроют, домой можно будет вернуться автобусом или автомобилем.