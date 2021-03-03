На следующей неделе с 8 по 14 марта в Украине будут отмечать Масленицу. Еще в дохристианскую эпоху она была посвящена весеннему равноденствию и служила переходом от зимы к весне. Главный символ – блины.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ расскажет как и где провести этот праздник, чтобы лучше почувствовать атмосферу.

К теме Когда в Украине будут праздновать Масленицу-2021: дата и традиции праздника

Куда поехать на Масленицу 2021

"Зажигательная Масленица на ВДНХ"

Масленичные гуляния в столице традиционно пройдут на территории ВДНХ. В течение 13 и 14 марта для гостей будут бесплатные концерты, выступления народных коллективов и фудкорт с блинами. Здесь вы сможете также принять участие в народных забавах, и потанцевать под песни украинских поп-исполнителей на концерте от "Радио Пятница". Праздник завершится огненным шоу и традиционным сжиганием соломенной красавицы.



"Зажигательная Масленица на ВДНХ" в 2020 году / moemisto.ua

Княжество Киевская Русь

Если хотите отпраздновать Масленицу по древним традициям и обрядам – приезжайте 13 – 14 марта во Древний Киев в Княжество Киевская Русь. Здесь вас ждет яркая программа: ритуал "Колодий", катание на лошадях, сногсшибательные конно-трюковые шоу, разнообразные конкурсы и сжигания крупнейшего в Украине чучела Масленицы. Для каждого – блины с начинками, славянские настойки и лакомства.



Масленица в Княжестве Киевская Русь / parkkyivrus.com

Парк развлечений "Акуна Матата" в Одессе

Мало кто знает, но на территории парка тоже празднуют Масленицу. Здесь вас ждет фольклорная программа, сжигание чучела, конкурсы живая музыка, и много блинов.

Харьков

Все самые интересные события должны быть сосредоточены на площади Свободы. Кроме "стандартного" сжигание чучела, вкусных блюд и конкурсов, здесь состоятся концерты народной песни и танца. Также в Харьковской области планируют организовать гастрономический фестиваль, в котором примут участие все районы региона.



Масленица в Харькове / 2day.kh.ua

Остров Хортица в Запорожье

Традиционные торжества по казацким колоритом, посвящены встречи весны, пройдут и на острове Хортица. Гости праздника смогут не только принять участие в традиционных гуляниях, отведать блины и вареники, но и стать участниками различных мастер-классов.

Интересно Путешествие Буковинскими Карпатами: Шурдин – самый высокогорный автомобильный перевал Украины

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая провезет вас в любом месте. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также эта модель имеет АСС – адаптивный круиз-контроль, поддерживает безопасную дистанцию до автомобиля, движущегося впереди заданной скорости, контролирует работу двигателя, ускоряет или замедляет авто при необходимости. Очень удобно, что система объединяет в себе систему круиз-контроля и контроллер расстояния на основе радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

Приятного путешествия!