Наступного тижня з 8 по 14 березня в Україні відзначатимуть Масляну. Ще в дохристиянську епоху вона була присвячена весняному рівноденню та служила переходом від зими до весни. Головний символ – млинці.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ розповість як і де провести це свято, щоб найкраще відчути атмосферу.

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"Запальна Масляна на ВДНГ"

Масляні гуляння в столиці традиційно пройдуть на території ВДНГ. Протягом 13 та 14 березня для гостей будуть безкоштовні концерти, виступи народних колективів та фудкорт з млинцями. Тут ви зможете також взяти участь у народних забавах, і потанцювати під пісні українських поп-виконавців на концерті від "Радіо П'ятниця". Свято завершиться вогняним шоу та традиційним спалюванням солом'яної красуні.



"Запальна Масляна на ВДНГ" у 2020 році / moemisto.ua

Князівство Київська Русь

Якщо хочете відсвяткувати Масляну за стародавніми традиціями та обрядами – приїжджайте 13 – 14 березня у Древній Київ у Князівство Київська Русь. Тут на вас чекає яскрава програма: ритуал "Колодій", катання на конях, карколомні кінно-трюкові шоу, різноманітні конкурси та спалювання найбільшого в Україні опудала Масляної. Для кожного – млинці з начинками, слов'янські настоянки та ласощі.



Масляна у Князівстві Київська Русь / parkkyivrus.com

Парк розваг "Акуна Матата" в Одесі

Мало хто знає, але на території парку теж святкують Масляну. Тут на вас чекає фольклорна програма, спалювання опудала, конкурси жива музика, і багато млинців.

Харків

Всі найцікавіші події мають бути зосереджені на площі Свободи. Крім "стандартного" спалювання опудала, смачних страв та конкурсів, тут відбудуться концерти народної пісні й танцю. Також у Харківській області планують організувати гастрономічний фестиваль, в якому візьмуть участь всі райони регіону.



Масляна у Харкові / 2day.kh.ua

Острів Хортиця в Запоріжжі

Традиційні святкування з козацьким колоритом, присвячені зустрічі весни, пройдуть і на острові Хортиця. Гості свята зможуть не тільки взяти участь в традиційних гуляннях, покуштувати млинці й вареники, а й стати учасниками різноманітних майстер-класів.

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Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також ця модель має АСС – адаптивний круїз-контроль, що підтримує безпечну дистанцію до автомобіля, який рухається попереду на заданій швидкості, контролює роботу двигуна, прискорює або уповільнює авто за потреби. Дуже зручно, що система об'єднує в собі систему круїз-контролю та контролер відстані на основі радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!