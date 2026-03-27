Как провести один идеальный день на Мадейре: маршрут от украинки, которая здесь живет

Мадейра – это самый красивый остров Европы, где туристов на каждом шагу ждут удивительные пейзажи. Однако путешествие сюда требует детального планирования, чтобы точно увидеть все самое красивое, что есть на острове. Поэтому местная жительница поделилась маршрутом, который пригодится туристам.

Украинка, которая живет на Мадейре и ведет блог @viktoriia_madeira, составила идеальный маршрут от юго-восточной до северной части Мадейры с нетипичными, но очень красивыми локациями.

Читайте также Не Санторини: 4 греческих острова, которые стали хитами среди украинцев

Маршрут по Мадейре: куда поехать и что увидеть на острове?

1. Стартовой локацией маршрута является город Машику. Большинство пляжей на Мадейре имеют черный вулканический песок, а с золотым песком – здесь всего несколько, и именно в Машику наилучший. Украинка советует начать день на спокойном местном пляже, куда золотой песок привезли из Марокко, и прогуляться по набережной города.

2. После того направляйтесь на смотровую площадку Pico do Facho. Отсюда открывается панорама на сам город, океан и взлетно-посадочную полосу.

3. С Машику отправляйтесь на восток острова – смотровая площадка Miradouro do Calhau da Furna do Bode с фантастическими видами на скалы и Атлантический океан. На самом деле в восточной части острова очень много зрелищных смотровых площадок, поэтому можете провести здесь больше времени и найти еще несколько впечатляющих мест.

Обратите внимание! Больше о смотровых площадках на Мадейре мы рассказывали ранее. В материале собрано 5 локаций, на которых просто перехватывает дыхание от красоты.

Виды с Miradouro do Calhau da Furna do Bode: видео

4. Далее направляемся на север острова – в очень уютный городок Porto da Cruz с панорамной прогулочной зоной вдоль океана. В городе работает завод по изготовлению рома и портвейна, вход в него бесплатный. Рядом есть магазин где можно приобрести те самые ром и портвейн.

5. Следующая остановка особенно понравится фанатам "Формулы 1" – это картинг в Фаяле. По словам украинки, это самый красивый трек, который она видела в своей жизни. Здесь есть открытый картинг-трек с фантастическими видами на зеленые горы. Трасса используется для локальных тренировок и соревнований, но также доступна для посетителей.

6. Далее можно подняться на смотровую площадку Miradouro do Guindaste. Здесь есть стеклянная платформа и драматические виды на скалы и океан. Сейчас площадка закрыта на реконструкцию, но советуем проверять информацию, ведь в период вашего путешествия ее могут уже открыть.

7. Еще одно особое место на острове – это Тематический парк Мадейры. Здесь есть традиционные домики с соломенными крышами, зоны для отдыха и прогулок. Особенно красиво в парке в период цветения гортензий. Как указано на сайте Visit Madeira, тематический парк Мадейры – это рекреационное пространство, целью которого является популяризация культуры и традиций Мадейры. Открыли его в городе Сантана еще в 2004 году.

Тематический парк Мадейры / Фото Vava Cadima

8. Далее езжайте в Rocha do Navio, но обязательно на навигаторе поставьте точку канатной дороги – так вы попадете на место, отсюда открывают удивительные виды на океан и горы.

Завершить этот маршрут украинка советует в ресторане местной кухни и обязательно заказать традиционное блюдо Мадейры – эшпетаду (аналог шашлыка). Вот два заведения на выбор, где очень вкусно: Restaurante a Chave и Cabo-Aereo Cafe.

Украинка поделилась интересным маршрутом по Мадейре: видео

Куда поехать в отпуск летом?