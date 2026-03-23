5 локаций на Львовщине, которые идеально подойдут для однодневного путешествия весной

Когда световой день стал длиннее, а погода теплее, желание поехать куда-то на выходных значительно увеличилось. На Львовщине есть немало интересных локаций, куда можно спланировать короткое путешествие, чтобы не сидеть дома в хорошую погоду.

Львовская гидеса Дара, которая ведет свой блог в тиктоке под ником @dariaguidelviv, поделилась 5 локациями во Львовской области, которые подойдут для короткого однодневного путешествия.

Куда поехать на Львовщине уже этой весной?

1. Смотровая площадка в селе Рыбник. Это живописная локация, с которой можно увидеть извилистое русло реки Стрый и невероятные пейзажи гор. Чтобы на дольше задержаться в этой местности, можно организовать пикник.

2. Дворец Яблоновских-Бруницких в селе Подгорцы точно понравится любителям сериала "Бриджертоны". Как пишет "Еспресо.Захід", этот дворец в 1734 году на месте меньшего замка построил польский магнат Юзеф Александр Яблоновский, который получил все село Подгорцы в наследство от отца. После женитьбы Яблоновский накупил новых сел, а потому редко появлялся в замке в Подгорцах.

Более полувека в замке никто не жил, а потом его выкупил барон Юзеф Бруницкий и превратил в семейную виллу. Именно Бруницкие создали огромный дендропарк вокруг замка и посадили в нем экзотические растения.

Однако после Первой мировой войны история замка начала развиваться в негативную сторону. Советские войска выгнали Бруницких из дома, а замок пришол в упадок. Восстанавливать его начали только в 2014 году, когда дворец выкупили 3 семьи – Герга, Берник, Онишкевич. Именно они отреставрировали здание и обустроили залы мебелью. Сейчас это место поражает роскошными интерьерами, спокойствием и красивой природой вокруг.

Один из залов во дворце Яблоновских / Фото Diamonds

3. О заповеднике "Тустань" слышали, пожалуй, уже все. Однако почему бы не посетить это место еще раз? Весной природа здесь оживает, поэтому это хорошая возможность побыть на природе после долгой зимы.

4. Медвежий приют "Домажир" в селе Жорниска. Здесь понравится и взрослым, и детям. Посетители могут увидеть спасенных бурых медведей в естественных условиях. На территории также работает кафе, где после прогулки можно вкусно пообедать.

5. Турковский карьер – самая живописная локация подборки. За яркий цвет его еще называют Голубым озером. Это место станет идеальной локацией для романтического весеннего пикника.

