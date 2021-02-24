Впереди выходные и вам точно захочется отдохнуть от шумного мегаполиса. Вы будете удивлены, как много живописных мест раскинулось под Киевом.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил подборку интересных местностей, расположенных недалеко от столицы.

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Резиденция Межигорье

Если вы до сих пор здесь не были, то время наверстывать, ведь бывшая резиденция Виктора Януковича имеет много тайн. Кроме большого поместья, на территории расположено множество достопримечательностей: выставка ретромобилей, местный музей, мини зоопарк и кинологический центр. Туристам предлагают различные активности – от катания на велосипедах или сигвеях к пешей прогулки или катании на лошадях.



Межгорье / glavcom.ua

Парк архитектуры и быта "Пирогово"

Это огромная территория в 150 гектаров, заставленная старыми украинскими домами. Семь лет древние домики свозили сюда со всей страны. Здесь вы найдете самый старый дом в Украине, построенный еще в XVI веке. Особенность парка в том, что все экспонаты расставлены на территории по регионам Украины в соответствии карты.



Парк архитектуры и быта "Пирогово" / myukraine.org.ua

Пещера Геонавт

Самая большая, и пожалуй, единственная, пещера в Киевской области расположена возле села Ходосовка. Ее протяженность составляет около 60 метров. Интересно, что она имеет природное происхождение. Многочисленные ходы образовались в результате воздействия воды на лессе. Особенно интересным покажется вырезанный на поверхности фасад монастыря, у которого выполнены две колонны.



Пещера Геонавт / general-kosmosa.livejournal.com

Зоопарк "XII месяцев"

На территории площадью 16 гектаров расположены вольеры, построенные по современным технологиям. В зоопарке можно увидеть более 100 видов животных. Среди его обитателей: белый лев и львица, белый тигр, черный ягуар, красный волк, гепарды, пума, гиены, камчатские медведи и другие. Но чаще всего среди туристов причина поездки – покормить жирафа.



Белые тигры в зоопарке "XII месяцев" / kyivmaps.com

Замок-музей Радомысль

Это самый современный замок на территории Украины. Сооружали его 5 лет, а открылся он в 2011 году. Он построен на гранитной скале, уходящей вглубь земли на километры, а в его основе – здание мельницы 1902 года. В XVII веке на территории мельницы была бумажная фабрика, ее прототип стоит рядом с замком. Здесь вы сможете изготовить бумагу собственноручно, подняться на башню, и загадав желание ударить в колокол.



Замок-музей Радомысль / wikipedia.org

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Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая провезет вас в любом месте. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также эта модель имеет АСС – адаптивный круиз-контроль, что поддерживает безопасную дистанцию до автомобиля, движущегося впереди заданной скорости, контролирует работу двигателя, ускоряет или замедляет авто при необходимости. Очень удобно, что система объединяет в себе систему круиз-контроля и контроллер расстояния на основе радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

Приятного путешествия!