Эксперты популярного туристического путеводителя Lonely Planet составили подборку из 13 совершенно разных мест в Европе, которые отлично подойдут для зимнего путешествия. Каждая из этих локаций уникальна по-своему и предлагает различные варианты досуга.

Куда поехать зимой в Европе?

1. Каппадокия, Турция – для невероятных заснеженных пейзажей и изучения подземных достопримечательностей. Зимой воздушные шары также поднимаются в небо, но вероятность отмены полета возрастает из-за нестабильной погоды.



Каппадокия зимой / Фото Khunhua144, Shutterstock

2. Фуэртевентура, Канарские острова – для пляжного отдыха посреди зимы. Пока Европу засыпает снегом, на Фуэртевентуре светит солнце. Средняя температура воздуха на острове достигает +21 градуса. Поэтому здесь можно гулять без теплой куртки, лежать на пляже и любоваться океаном.

3. Национальный парк Эрири, Великобритания – для зимнего похода среди заснеженных вершин, древнего леса и шумных водопадов. Природа здесь напоминает настоящую сказку. Регион считается главным центром экстремального и активного отдыха в стране.

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Виды в парке Эрири / Фото GetYourGuide

4. Бильбао, Испания – для посещения музеев. И хотя зимой погода в Бильбао дождливая и пасмурная, главное достоинство города – это музеи и художественные пространства.

5. Мадейра, Португалия – для активного отдыха на свежем воздухе. Зима на Мадейре мягкая, поэтому здесь можно много гулять и исследовать разные уголки острова.

6. Лазурный берег, Франция – для гламурного отдыха в межсезонье. Зимой Французская Ривьера совершенно иная, чем летом: без толп и переполненных пляжей. Особенно популярно это направление среди туристов из Великобритании.



Канны в зимний период / Фото ROCO real, Shutterstock

7. Баварские Альпы, Германия – для посещения сказочных замков. Благодаря замку Нойшванштайн зимние Баварские Альпы напоминают декорации к мультфильму "Холодное сердце".

8. Санторини, Греция – для отдыха на греческих островах без толп туристов. Летом цены на Санторини зашкаливают, а количество туристов не позволяет свободно пройти по узким улочкам. Зима – прекрасное время, чтобы исследовать остров, хотя искупаться в море не получится.

9. Алентежу, Португалия – для любителей вина. Этот малоизвестный винодельческий регион Португалии зимой становится особенно красивым.

10. Лион, Франция – для гурманов. В Лионе, пожалуй, самое большое количество ресторанов на квадратный метр во всем мире. Здесь есть и роскошные заведения из гида Мишлен, и традиционные лионские бистро, и рынки с местными деликатесами. Для любителей вкусно поесть и попробовать что-то новенькое – это настоящий рай.

11. Чинкве-Терре, Италия – для культовой итальянской атмосферы без толп туристов. Именно зимой, когда рядом нет сотен других туристов, можно увидеть всю красоту и насладиться уникальной атмосферой знаменитых рыбацких деревень Чинкве-Терре.



Чинкве-Терре в Италии / Фото Анджело Феррарис

12. Будапешт, Венгрия – для посещения термальных источников. Холодный зимний день в Будапеште можно провести в теплом минеральном бассейне.

13. Лапландия, Финляндия – чтобы полюбоваться северным сиянием. Лапландия – это настоящий эпицентр зимы. Здесь есть и деревня Санта-Клауса, и невероятные заснеженные леса, и удивительное северное сияние. Этот регион – настоящий must-visit для тех, кто обожает зиму и все, что с ней связано.

Зима не обязательно должна быть периодом, когда вы замыкаетесь дома и ставите интересную жизнь на паузу. Холодная погода – не приговор. В Европе есть немало интересных мест, которые лучше всего раскрываются именно зимой.