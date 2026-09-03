Експерти популярного туристичного путівника Lonely Planet склали підбірку з 13 абсолютно різних місць у Європі, які чудово підійдуть для зимової подорожі. Кожна з цих локацій унікальна по-своєму і пропонує різні варіанти дозвілля.

Куди поїхати зимою у Європі?

1. Каппадокія, Туреччина – для неймовірних засніжених пейзажів та дослідження підземних пам'яток. Взимку повітряні кулі також підіймаються у небо, але ймовірність скасування польоту підвищується через нестабільну погоду.



Каппадокія взимку / Фото Khunhua144, Shutterstock

2. Фуертевентура, Канарські острови – для пляжного відпочинку посеред зими. Поки Європу засипає снігом, на Фуертевентурі світить сонце. Середня температура повітря на острові сягає +21 градуса. Тож тут можна гуляти без теплої куртки, лежати на пляжі та милуватися океаном.

3. Національний парк Ерірі, Велика Британія – для зимового походу посеред засніжених вершин, стародавнього лісу й гучних водоспадів. Природа тут нагадує справжню казку. Регіон вважається головним центром екстремального та активного відпочинку в країні.

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Краєвиди у парку Ерірі / Фото GetYourGuide

4. Більбао, Іспанія – для відвідування музеїв. І хоч взимку погода у Більбао дощова і похмура, та головна принада міста – це музеї та мистецькі простори.

5. Мадейра. Португалія – для активного відпочинку на свіжому повітрі. Зима на Мадейрі м'яка, тому тут можна багато гуляти і досліджувати різні куточки острова.

6. Лазурний берег, Франція – для гламурного відпочинку у міжсезоння. Взимку Французька рив'єра геть інша, аніж влітку: без натовпів і переповнених пляжів. Особливо популярним цей напрямок є серед туристів з Великої Британії.



Канни у зимовий період / Фото ROCO real, Shutterstock

7. Баварські Альпи, Німеччина – для відвідування казкових замків. Завдяки замку Нойшванштайн зимові Баварські Альпи нагадують декорації до мультфільму "Крижане серце".

8. Санторіні, Греція – для відпочинку на грецьких островах без натовпу. Влітку ціни на Санторіні зростають до небес, а кількість туристів не дає вільно пройти вузькими вулицями. Зима – це чудовий час, щоб дослідити острів, хоча й покупатися у морі не вийде.

9. Алентежу, Португалія – для любителів вина. Цей маловідомий винний регіон Португалії взимку стає особливо красивим.

10. Ліон, Франція – для гурманів. У Ліоні є чи не найбільша кількість ресторанів на квадратний метр в усьому світі. Тут є і розкішні заклади з гіду Мішлен, і традиційні ліонські бістро, і ринки з місцевими смаколиками. Для любителів смачно поїсти і скуштувати щось новеньке – це справжній рай.

11. Чінкве-Терре, Італія – для культової італійської атмосфери без натовпів. Саме взимку, коли поруч нема сотень інших туристів, можна побачити всю красу і насолодитися унікальною атмосферою знаменитих рибальських сіл Чінкве-Терре.



Чінкве-Терре в Італії / Фото Анджело Ферраріс

12. Будапешт, Угорщина – для відвідування термальних джерел. Холодний зимовий день у Будапешті можна провести у теплому мінеральному басейні.

13. Лапландія, Фінляндія – для споглядання північного сяйва. Лапландія – це справжній епіцентр зими. Тут є і селище Санта-Клауса, і неймовірні засніжені ліси, і дивовижне північне сяйво. Цей регіон – справжній must-visit для тих, хто обожнює зиму і все, що з нею пов'язане.

Зима не мусить бути періодом, коли ви зачиняється вдома і ставите цікаве життя на паузу. Холодна погода – не вирок. У Європі є чимало цікавих місць, які найкраще розкриваються саме взимку.