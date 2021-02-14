Метель не повод отменять романтические путешествия, которые планировали осуществить 14 февраля. Перенесите их на весну, а за это время спланируйте путешествие еще более тщательно.

Тревел-журналист и ведущий реалити "У кого больше?" на Новом канале, Макс Узол поделился подборкой лучших мест для романтической поездки.

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Поляна возле национального музея истории Украины в Киеве

Ведущий говорит, что в этом месте можно разложить плед и устроить настоящий романтический пикник с прекрасным видом на Воздвиженку. К тому же там живописный закат, который Макс любит наблюдать с женой Олей.



Макс Узол с женой Олей Манько на поляне возле национального музея истории Украины / novy.tv

Белевские холмы на Ровенщине

Это рукотворные высокие холмы невероятной красоты, на которых часто проводят свадебные церемонии. Все благодаря прекрасной открывающейся панораме. Идеальное место признаться в любви, кстати, – рассказывает Узол.

Также он отметил, что их пару настолько очаровала эта локация, что они сняли ее в одной из серий своего тревел-блога на YouTube-канале "Узол и Манько".

Тоннель любви на Ровенщине

Хотя ведущий и считает туннель "попсовым", говорит, что он все равно стоит внимания. Но перед тем как приехать сюда, советует прочитать легенду о влюбленной паре, из-за которой возникло это место. А еще отправляться в поездку, когда не так много комаров.



Узол и Манько в Туннели любви / novy.tv

Пляж Санжийка в Одесской области

Это высокий обрывистый берег, который нависает над Черным морем, оставляя лишь тонкую полосу пляжа. Очень атмосферное место. Особенно на закате и весной, когда здесь абсолютное безлюдье и только шумят волны, – рассказывает Макс.

Розовое озеро на Херсонщине

Из-за популярности локации, ведущий отмечает, что романтика начнется только если добраться почти до центра озера и с самого утра. Он говорит, что на озере создается впечатление будто вы стоите на огромном розовом покрывале, которому нет предела.



Макс Узол и Оля Манько на Розовом озере / novy.tv

Озеро Неистовое в Карпатах

Если достались туда со своей половинкой – это уже знак, что вы хорошо ладите. Потому что это одно из самых высокогорных озер Украины, и идти к нему около трех часов пешком по горной тропе, – отмечает парень.

Несмотря на сложный путь на гору, оно того стоит, ведь это одно из самых красивых мест, что видел тревел-журналист.

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Любая крыша

Ведущий говорит, что это странно и банально, но считает, что крыша может стать романтическим местом для свидания. Главное – взять с собой горячий чай в термосе, пушистое одеяло и что-то сладенькое.