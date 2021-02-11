Один из лучших подарков на День святого Валентина – романтическое путешествие для двоих, ведь полученные впечатления и воспоминания укрепят ваши отношения. Тем более в этом году 14 февраля празднуется в воскресенье, работа точно не помешает.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает несколько идей для романтической поездки Украиной.

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Куда поехать на День святого Валентина в Украине

В тоннель любви в Клевань

Наверное самое популярное место среди романтиков, и не только. Тоннель расположен на Ровенщине: здесь гуляют, фотографируются, целуются и делают предложения. Говорят, если загадать желание и пройтись, не отпуская руки – оно исполнится.



Тоннель любви в Клевань в разное время года / tut-cikavo.com

Устроить пешеходную прогулку по Киеву

Столица предлагает немало мест для влюбленных, которые расположены под открытым небом. Удачной идеей будет пройтись по Мосту влюбленных в Мариинском парке, оставить след вашей любви на Стене признаний на заброшенном доме на улице Ярославов Вал, или же повесить ленту на Дерево желаний в Наводницком парке на Набережном шоссе.



Дерево желаний в Наводницком парке в Киеве / kiev.informator.ua

На Остров влюбленных в Тернополе

Это место известно во всей Украине. Особая романтическая атмосфера острова побуждает влюбленных устраивать здесь свидания. Попасть сюда можно через небольшой мост из парка.



Остров влюбленных в Тернополе / vlasno.info

В романтический Львов

Это сентиментальный, страстный и романтичный город. Здесь даже простая прогулка подарит массу впечатлений. Среди интересных мест для пар: лавочка для влюбленных возле здания Львовского городского совета и Kiss Place на Кафедральной площади, где расположено место для поцелуев и уютное кафе для влюбленных. Правда, на время карантина место для поцелуев "закрыто", но кафе работает.



Kiss Place во Львове / dyvys.info

В "украинский Париж"

Именно так называют Черновцы. Архитектура и уютная атмосфера города привлекают влюбленных. Стоит посетить Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича и красивый парк, расположенный рядом.



Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича / vidviday.ua

В атмосферную Одессу

Влюбленные часто проводят время в Городском саду, где находится "Дерево любви" – трехметровая бронзовая скульптура с маленькими сердцами вместо листьев, на которых написано слово "Любовь" на 65 языках мира. Также в Одессе есть арт-объект "Влюбленное сердце", на котором можно закрепить замочек любви, и лестница влюбленных на улице Греческой, 26 –34.



Скульптура "Влюбленное сердце" в Одессе / budgettravel.by

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К мощам в Самборе

В этот день невозможно обойти храм Рождества Пресвятой Богородицы в городе Самбор на Львовщине, ведь именно здесь хранятся мощи святого Валентина. Их подлинность подтвердил папа Римский в 1759 году. 14 февраля в храме проводятся богослужения и молебен Валентину.



Мощи святого Валентина в Самборе / ulvovi.info

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете поместить 7 человек. Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным в зимнем путешествии является то, что модель оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Приятного путешествия!