Один із найкращих подарунків на День святого Валентина – романтична подорож для двох, адже отримані враження та спогади зміцнять ваші стосунки. Тим паче цього року 14 лютого святкується в неділю, робота точно не завадить.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує декілька ідей для романтичної поїздки Україною.

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Куди поїхати на День святого Валентина в Україні

В тунель кохання у Клевані

Напевне найпопулярніше місце серед романтиків, й не тільки. Тунель розташований на Рівненщині: тут гуляють, фотографуються, цілуються та роблять пропозиції. Кажуть, якщо загадати бажання і пройтися, не відпускаючи руки – воно здійсниться.



Тунель кохання у Клевані у різні пори року / tut-cikavo.com

Влаштувати пішохідну прогулянку Києвом

Столиця пропонує чимало місць для закоханих, які розташовані просто неба. Вдалою ідеєю буде пройтися Мостом закоханих в Маріїнському парку, залишити слід вашого кохання на Стіні зізнань на покинутому будинку на вулиці Ярославів Вал, або ж повісити стрічку на Дерево бажань в Наводницькому парку на Набережному шосе.



Дерево бажань в Наводницькому парку в Києві / kiev.informator.ua

На Острів закоханих в Тернополі

Це місце відоме у всій Україні. Особлива романтична атмосфера острова спонукає закоханих влаштовувати тут побачення. Потрапити сюди можна через невеликий міст з парку.



Острів закоханих в Тернополі / vlasno.info

До романтичного Львова

Це сентиментальне, пристрасне та романтичне місто. Тут навіть проста прогулянка подарує масу вражень. Серед цікавих місць для пар: лавочка для закоханих біля приміщення Львівської міської ради та Kiss Place на Кафедральній площі, де розташоване місце для поцілунків і затишне кафе для закоханих. Щоправда, на час карантину місце для поцілунків "закрите", але кафе працює.



Kiss Place у Львові / dyvys.info

В "український Париж"

Саме так називають Чернівці. Архітектура та затишна атмосфера міста приваблюють закоханих. Варто відвідати Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича та красивий парк, що розташований поряд.



Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича / vidviday.ua

До атмосферної Одеси

Закохані найчастіше проводять час в Міському саду, де розташоване "Дерево любові" – триметрова бронзова скульптура з маленькими серцями замість листя, на якій написано слово "Кохання" 65 мовами світу. Також в Одесі є арт-об'єкт "Закохане серце", на якому можна закріпити замочок кохання, і сходи закоханих на вулиці Грецькій, 26 – 34.



Скульптура "Закохане серце" в Одесі / budgettravel.by

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До мощів у Самборі

Звісно, цього дня неможливо оминути храм Різдва Пресвятої Богородиці у місті Самбір, що на Львівщині, бо саме тут зберігаються мощі святого Валентина. Їх справжність підтвердив папа Римський в 1759 році. 14 лютого в храмі проводяться богослужіння та молебень Валентину.



Мощі святого Валентина у Самборі / ulvovi.info

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим в зимовій подорожі є те, що модель обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!