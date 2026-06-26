Море, горы и пустыня за 24 часа: три безумных маршрута, ломающих стереотипы о туризме

Современная география позволяет пережить несколько жизней за день, объединив заснеженные горы, жаркие пустыни и прохладный океан в одном путешествии. Такие контрастные маршруты в разных уголках планеты способны полностью перевернуть представление об идеальном отдыхе.

А сегодня это особенно актуально, ведь всё больше путешественников отказываются от однообразного отдыха в пользу динамичных и контрастных туров. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Калифорнийское трио от Тихого океана до дюн Анза-Боррего

Южную Калифорнию называют настоящим чемпионом по географическому разнообразию. Идеальный день здесь начинается на побережье Тихого океана, например – на живописном пляже Кардифф-бай-зе-Си (Cardiff-by-the-Sea). Смыв соленые брызги, путешественники отправляются на восток по трассе California State Route 67.

Дорога извивается через скалистые каньоны мимо горы Айрон-Маунтин к уютному городку Рамона, известному винодельнями и гигантскими синабонами в местных дайнерах. Далее путь ведёт в гору, к горным городкам Санта-Исабель и Джулиан. Последний славится яблоневыми садами, домашними пирогами и сидром.

Калифорния очень географически разнообразна: смотрите видео TheLoversPassport

Но настоящая магия начинается, когда дорога State Route 79 выводит к смотровой площадке Desert View Park. Отсюда открывается потрясающий вид на величественные горы и бескрайний государственный парк Анза-Боррего (Anza-Borrego Desert State Park).

Менее чем за 2 часа езды от мегаполиса путешественники оказываются среди пустынных пейзажей, где можно покататься на квадроциклах по песчаным дюнам Окотио-Уэллс или просто насладиться космическим звёздным небом. В общем, для любителей путешествий за рулем Калифорния предлагает одни из лучших автомагистралей в мире, где каждый поворот открывает совершенно новый пейзаж.

Оманская сказка от скал Аль-Хаджар до песков Вахиба

Если путешественники ищут аутентичности без толп туристов, Оман станет их главным открытием. Эта страна идеально подходит для семейных автомобильных путешествий. Маршрут начинается в колоритной столице Маскат на берегу Оманского залива.

Всего за час езды прибрежный пейзаж сменяется суровыми скалами хребта Аль-Хаджар. Дорога стремительно поднимается на плато Джебель-Ахдар, где на высоте почти 2000 метров приютилась древняя каменная деревня Мисфат-аль-Абриин, буквально висящая над пропастью.

Оман поражает контрастами: смотрите видео RyanShirley

С горных вершин путь ведёт прямо в сердце пустыни Вахиба (Wahiba Sands). Здесь, среди гигантских охристых дюн, искатели приключений останавливаются в традиционных бедуинских лагерях, чтобы встретить закат. Но на этом приключение не заканчивается.

Продолжая путь к побережью, дорога приводит к знаменитым оманским вади – ущельям с бирюзовой пресной водой. Вади Шаб и Вади Тиви предлагают освежающий финал путешествия, где после знойной пустыни можно поплавать в прохладных природных бассейнах, окруженных пальмами, прежде чем вернуться к океану.

Марокканский контраст от снегов Атласа до ветров Эс-Сувейры

Марокко предлагает ещё один легендарный маршрут, сочетающий все возможные стихии. Это путешествие начинается в оживлённом Марракеше, откуда частный трансфер за полтора часа доставляет гостей в горную деревушку Имлиль в сердце Высокого Атласа.

Здесь, в тени величественного пика Тубкаль, путешественники бродят по тропинкам среди берберских деревень и наслаждаются чистым горным воздухом. Сменив прохладу гор на жаркое дыхание пустыни, туристы отправляются в каменистую пустыню Агафай (Agafay Desert).

Самые красивые пейзажи Марокко: смотрите видео 4kfilmsbyadnan

Здесь их ждут роскошные глэмпинги, катание на квадроциклах и ужин под открытым небом. Финальным аккордом становится переезд в живописный портовый город Эс-Сувейра на побережье Атлантического океана.

Известная как "Жемчужина Атлантики", Эс-Сувейра встречает прохладным океанским бризом, идеальным для кайтсерфинга. А ещё, конечно, длинными песчаными пляжами, где можно покататься на лошадях вдоль линии прибоя.