Не хуже Швейцарии, но вдвое дешевле: куда поехать в зимний отпуск в Европе

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Опытный путешественник и журналист Travel Off Path Винисиус Коста признал, что Швейцария – идеальное направление для зимнего путешествия, однако он не готов тратить 2 тысячи долларов за 5 дней. Именно поэтому путешественник назвал 5 альтернативных мест, где отдых обойдется вдвое дешевле.

Куда поехать в Европе за "зимней сказкой" и не потратить при этом все деньги?

Литохоро, Греция

У подножии легендарной горы Олимп расположен живописный город Литохоро. Он славится традиционными каменными домами с красными черепичными крышами, уютными тавернами и извилистыми узкими улочками. Путешественник советует посетить национальный парк "Олимп", где есть глубокие ущелья, скрытые в лесах природные бассейны и удивительные водопады. Именно здесь можно найти "Купальни Зевса" – цепочку изумрудных природных бассейнов в долине, которая зимой становится особенно атмосферной.

Пейзажи в национальном парке "Олимп" / Фото Travel Off Path

Блед, Словения

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Блед напоминает популярный швейцарский курорт Интерлакен, но с гораздо более низкими ценами. Согласно индексу стоимости жизни Numbeo за 2026 год, ежедневные расходы в Словении примерно на 51% ниже, чем в Швейцарии.

Этот крошечный поселок на берегу одноименного озера – самый красивый в Словении, и именно его всегда изображают на открытках. Здесь туристов ждут спа-центры, уютные рестораны и невероятные виды на озеро Блед и Юлийские Альпы. Винисиус Коста советует отправиться в этот живописный уголок Европы на 3 дня.

Блед зимой / Фото Travel Off Path

Жабляк, Черногория

Украинцы в основном отправляются в Черногорию летом, чтобы отдохнуть на берегу моря, но мало кто знает, что эта крошечная страна предлагает уникальный зимний отдых. Именно здесь расположено самое высокогорное поселение на всех Балканах – Жабляк. Город расположен рядом с горным массивом Дурмитор на высоте 1456 метров над уровнем моря. Зимой здесь можно кататься на лыжах и снегоходах, посещать спа-центры и гулять среди невероятной природы. К тому же цены в Жабляке на 60% ниже, чем в Швейцарии.

Живописный Жабляк / Фото Travel Off Path

Маврово, Северная Македония

Большинство туристов никогда не слышали о национальном парке "Маврово" с кристально чистыми озерами, живописными горами и колоритными деревнями, которые особенно красивы под толстым слоем снега. Этот парк – не только природоохранная территория, но и популярный центр зимнего отдыха для местных жителей.

Маврово в Северной Македонии / Фото Travel Off Path

Сапарева Баня, Болгария

Сапарева Баня – это прекрасная альтернатива швейцарским спа-курортам. В городе есть сеть горячих минеральных источников, температура воды в которых у самого выхода на поверхность достигает +103 градусов. Кроме того, здесь, прямо посреди города, бьет настоящий гейзер, который пробился сквозь толщу земли в 1957 году. Его называют самым горячим источником на территории материковой Европы.

Сапарева Баня идеально подойдет для тех туристов, которые хотят совместить хайкинг с отдыхом в термальных источниках.