Если вы не можете решить, куда отправиться – в Черногорию или в Албанию, – стоит разобраться, чем на самом деле эти две жемчужины Балкан отличаются друг от друга. Подробнее о двух соседних странах и различиях между ними рассказал популярный туристический путеводитель Lonely Planet.

Неукротимая природа и средневековые города: чем уникальна Черногория?

По площади Черногория даже меньше, чем половина Албании, но это вовсе не означает, что она менее интересна. Ландшафт этой страны очень разнообразен, а природа здесь действительно дикая и нетронутая, что является редкостью для европейского континента. В Черногории есть суровые горы, 5 национальных парков, горные реки, на которых можно заняться рафтингом, монастыри на скалах и многое другое.

И Черногория, и Албания расположены на одном участке Адриатического моря, но в Черногории есть удивительный Которский залив. Эта живописная местность окружена горами, а древний город Котор находится под охраной ЮНЕСКО. Здесь создается ощущение, что ты попал в фильм о средневековье: повсюду могучие каменные стены, узкие улочки и переулки.

Атмосфера в городке Пераст, расположенном в Которском заливе: видео @diana.demetri

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Обе страны имеют выход к Скадарскому озеру – крупнейшему пресноводному водоему Балканского полуострова. Это идеальное место для каякинга и наблюдения за птицами. Вокруг водоема можно увидеть далматинских пеликанов, цапель, а также огромное количество карликовых бакланов.

Однако со стороны Черногории у Скадарского озера есть одно преимущество – близость к лучшему винодельческому региону страны. Црминьца – это регион, где можно попробовать вкусные красные вина из местных виноградников.

Скадарское озеро в Черногории / Фото Shutterstock

Ночная жизнь, пляжи и история: чем Албания привлекает туристов?

Албания – одна из немногих стран, где есть все: великолепные пляжи, красивые горы, маленькие городки, которые переносят вас в прошлое, оживленные набережные с активной ночной жизнью и вкусная балканская кухня. Отдельным бонусом является албанское гостеприимство. Из-за большого количества туристов из Украины местные жители уже выучили некоторые украинские слова и фразы, поэтому в магазине вас могут встретить словами: "Добрый день!".

Береговая линия Албании длиннее, чем у Черногории, поэтому и пляжей, и укромных бухт здесь больше. Кроме того, страна омывается сразу двумя морями – Адриатическим и Ионическим. Лучшие пляжи расположены именно на Ионическом побережье на юге страны. Именно их часто называют "албанскими Мальдивами". В то же время пляжи в Дурресе и в целом на северной части побережья могут разочаровать, ведь здесь не стоит ожидать бирюзовой воды.

Албания имеет богатую историю с древнегреческими городами и красивую природу с 11 национальными парками. Кроме того, цены здесь ниже, чем в Черногории.

Пляж в Ксамили на юге Албании / Фото Tripadvisor

Так что же выбрать – Черногорию или Албанию? Однозначного ответа нет, ведь все зависит от того, каким вы видите свой идеальный отпуск. Черногория больше подойдет тем, кто ценит живописные бухты, компактные курортные города и развитую туристическую инфраструктуру. Албания же может заинтересовать путешественников, которые хотят открыть для себя менее привычное направление и получить больше свободы в выборе формата отдыха.